《路透晚报》--9月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--东北亚情势：朝鲜半岛问题的核心在美国，而非中国--中国外交部

中国外交部新闻发言人华春莹称，仅凭制裁并不能解决朝鲜半岛问题；朝鲜半岛问题的核心在美国，而不是中国，中国已做出许多努力来维持朝鲜半岛和平稳定。

--中国金融：加大中国与东盟国家货币互换合作力度，推动货币交易--副总理

中国国务院副总理张高丽表示，建议中国和东盟加强金融领域合作，加大货币互换合作力度，推动人民币与东盟各国货币之间多种形式的货币交易。

--中国经济：推进投融资改革扩大合理有效投资，抓住三季度施工高峰期--发改委

中国国家发改委近日表示，当前和今后一段时期，要集中力量抓紧推进投融资体制改革，扩大合理有效投资，抓住三季度施工高峰期，加快建设进度。

--中国房地产：上海严厉打击中介“值得点赞”，绝不姑息违法违规行为--住建部

中国住房和城乡建设部表示，支持上海严厉打击房地产中介编造散布谣言的违法行为，“值得点赞”；并要求各地加大对房地产中介违法违规行为的查处力度，绝不姑息。

--路透专访：中国经济风险已下降，正以相当谨慎的方式前行--黑石董事长

美国私募基金黑石集团BX.N执行长兼董事长Stephen Schwarzman表示，中国经济风险已经下降，但仍然面临着巨大的挑战。中国政府已经做了大量工作来刺激经济，目前正以相当谨慎的方式前行。

--中国反腐：天津市长黄兴国涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

中国中纪委最新表示，天津市委代理书记、市长黄兴国涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

--中国环保：8月空气质量最差十城河北占五席，北京优良天数过半--环保部

中国环境保护部发布8月全国空气质量状况显示，当月74个城市中空气质量最差的十个城市中河北占据一半席位，其中廊坊最差，而北京市优良天数比例超过半数。

--机构观点：中国下半年将加大地方债发行规模，赤字率或上调--莫尼塔

针对中国国务院上周表示“加大积极财政政策实施力度”，独立研究机构--莫尼塔发布报告称，下半年财政发力预计将体现在加大地方债发行规模、继续发挥政策性银行“准财政”的作用、进一步上调3%的赤字率等方面。

【金融】

--中港个股：工行确认副行长谷澍升任行长，具体任职程序仍在过程中

以市值计中国最大银行--工商银行新闻处向路透确认，该行副行长谷澍已被任命为行长；其已通过中央组织部的任命，但具体任职程序仍在过程中，还需要董事会通过、任命公告与任职资格审核等。

--中国基金：QFII A股基金8月平均业绩升2.11%，逊于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年8月的平均业绩升2.11%，逊于国内股票型基金；前八个月的平均业绩累计下跌6.74%，好于国内股票型基金。

--台湾个股：华南金以名列金控前五大为目标，法遵优先于获利--董事长

台湾获利第七大金控公司--华南金控新任董事长吴当杰指出，将力拚华南金成为台湾前五大金控为目标，未来除将加强财富管理及财务操作外，亦将一并检讨证券及产险等在业务上碰到什么瓶颈，以提升各子公司的获利能力。

【固定收益】

--中国公开市场：单日净投放大幅放量，增28天逆回购询量延续控杠杆思路

中国央行公开市场单日净投放规模大增至逾1,500亿元人民币，并增加了28天期逆回购询量；中秋小长假将至，为保节前资金平稳，央行遂短期加量投放。

--中国货币市场：央行加量投放但隔夜仍偏紧，新增28天逆回购询量引关注

中国银行间市场主要回购利率均小涨，隔夜资金维持略偏紧格 局。交易员称，早间机构隔夜需求依然旺盛，但大行隔夜资金供给较前几日有所收缩，更倾 向融出长期资金，令隔夜拆借难度较为不易；不过央行公开市场净投放加码助益，为跨节资金面注入信心。

--中国债市动态：期现货均走弱，受海外政策风向打压及去杠杆担忧拖累

中国债市早盘期现货齐跌，银行间长债收益率小幅上行。交易员称，美联储加息预期升温、海外股债资产走弱，而中国央行在七天、14天期限之外进一步重启28天期逆回购询量，延续传递去杠杆信号，内外围偏空消息交织，国内债市续为谨慎情绪笼罩。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘微升无视中间价大跌，大行组合拳稳定市场预期

人民币兑美元即期早盘小幅走升，但有效波动区间狭窄，中间价则大跌224点至逾两个半月低点。交易员称，由于客盘购汇需求仍较大，大行在6.68元附近继续提供美元流动性，短期汇价料仍维持在该点位附近波动。

--中国央行：中国和匈牙利续签双边本币互换协议，互换规模保持100亿元人民币

中国人民银行与匈牙利中央银行续签双边本币互换协议，互换规模保持100亿元人民币/4,160亿匈牙利福林，有效期三年，经双方同意可以展期。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均下跌，CFETS指数再探94关口

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(9日)的CFETS人民币汇率指数较前周下跌0.52%至94.04，较2014年底则仍下跌5.96%。

【证券/行业】

--《综述》美联储加息预期升温令A股踉跄后退，但短期难脱区间震荡

美联储加息预期升温，令全球股市一片惨淡，就连一个月来维持小步舞曲的中国A股亦是大步后退；不过市场情绪比较稳定，短期区间震荡走势仍将延续。

--中国股市：沪综指收挫1.9%至一个月新低，外盘大跌叠加节前因素拖累

中国股市沪综指收挫1.9%至一个月新低。分析师指出，受上周五海外市场大跌拖累，今日股指大幅低开后持续震荡下行，尾盘跌幅有所收窄，盘中个股普跌，资源类板块跌幅居前。此外临近中秋节小长假，市场流动性面临阶段性压力，技术面上年线阻力始终未能突破，在利空因素影响下，大盘选择下跌寻找支撑。

--中国期市：中国钢铁及铁矿石期货触及七周低位，因需求疲弱

中国钢铁期货跌至七周低位，因鲜有迹象显示中国需求上升，尽管此前预计会有季节性走强。与此同时，市场对美国可能升息的忧虑，广泛打压了大宗商品市场。

--《焦点》中国成品油出口给第四季度的全球市场蒙上阴影

中国国有炼油厂未来几个月准备出口更多汽油和柴油。第四季度一般来说是中国的成品油消费旺季，而这次的黯淡前景却使本来就饱和的全球市场不寒而栗。nL3T1BO2AJ

--《焦点》中国铜需求在夏季过后升温，但下半年增长仍预计放缓

在夏季工厂活动低迷期过后，中国的铜需求开始升温。而便宜的升水与疲弱的全球铜价，也刺激贸易商的买兴。这些因素料将提振本月的中国铜进口。此前中国铜进口在8月降至12个月低点。

--《焦点》中国可能进行五年来首次国储糖拍卖，但最初出售规模或有限

分析师和交易员说，继夏季出售数以百万吨计的国家储备玉米和棉花后，中国或许在准备拍卖储备糖，这将是五年来首次出售国储糖。

--《路透基点特写》万达集团密集举债快速扩张，引发银行业者关切

大连万达集团的狂热举债及海外积极扩张，已引起银行业者关切，一些银行选择避开万达的最新融资案，另外一些银行则要求万达开出更好条件。

--香港新股：国泰君安拟明年上半年于香港上市，集资至少20亿美元--IFR

据汤森路透旗下IFR报导，中国大型券商--国泰君安计划2017年上半年于香港上市，集资至少20亿美元。

--香港个股：金山软件财务总监被廉政公署指控提供利益罪，盘中曾跌逾5%

中国互联网软件企业--金山软件执行董事兼财务总监吴育强被香港廉政公署指控提供利益罪，盘中股价曾跌逾5%。

--欧洲个股：德国大众汽车旗下奥迪品牌与多家中国科技集团加强合作关系

德国大众汽车旗下豪华车品牌奥迪同意与多家中国互联网科技集团加强合作，以便向中国这个全球最大的汽车市场提供更多数字(数位)化服务。

--中国个股：万科称与深圳地铁集团没有对赌安排，后者董事长表态属期望

在深圳地铁集团董事长林茂德近日公开表态后，引起外界对万科与深圳地铁之间或存对赌协议的关注。万科公告称，双方没有对赌安排，林茂德表态仅是地铁集团的投资期望和投后回报的设想。

--中国个股：上港集团拟以基石投资者参与邮储H股IPO，至多投资24亿美元

中国上海国际港务（集团）股份有限公司公告，旗下全资子公司上港集团(香港)拟投资不超过24亿美元之等额港币，以基石投资者的身份参与邮政储蓄银行H股首次公开发行(IPO)。

--中美贸易：中国铝企借道墨西哥转口美国规避关税不可能实现--中国行业协会