港报财经评论：储局加息似是真，减磅套利唔怕震--信报9月12日

储局加息似是真，减磅套利唔怕震/ 习广思

环球债息上周五抽升，美国标普500指数跌了2.5%，是英国公投脱欧后最大跌幅，收报2127点，见两个月低位，打破夏季窄幅波动的状态；VIX波动指数飙升40%，至17.5。恒指夜期大跌282点，应该尚未完全反映，因为美股差不多以全日低位收市，加上纽约挂牌的新兴市场基金挫逾3%，新兴市场获利回吐压力增加；因此，恒指今天低开五六百点并不出奇。大市形势有可能逆转，投资者宜先行减磅获利，再作观察。

正所谓远水难救近火，北水亦难抵挡息魔。港股要跌几多，视乎外围市场何时回稳。美股忽然大跌，除了因为美国联储局官员不断发出较鹰的加息言论，欧央行无新招加强量宽，亦触发市场无水就散水的心态。

值得留意的是，夏季市场的波动奇低，据往绩显示，自暑假尾开始，市场的波幅都会增加，静极思动也。近日有不少评论警告，金融市场价格未有就各种政经风险作出准备，过于自足，所以上周五美股大跌并非出于突然，洗牌再来，乃金融市场常态。

在美股市场跌逾3%的板块包括公用、电讯及地产股，这些股份之前都受惠低息政策，金融股跌幅则较为温和，约1.4%，是标指10个板块中跌幅最小，主要是银行股、保险股可受惠债息上扬。

其他资产在＂息魔＂面前也无一幸免，债券、黄金、石油、商品货币价格均下挫，美滙指数虽升，但从尾市高位出现回吐。在上周五的市况，多元化组合作用不大，惟有增持现金。

联储局鸽派人物Lael Brainard将发表演讲；此外，另一位鸽派、波士顿联储银行行长Eric Rosengren上周五表示，央行把利率订于这么低的水平，会冒上金融不稳定的风险。鸽派转軚，加速了美股尾市进一步下滑。Brainard的演说日程于上周五才公布，令市场揣测联储局藉此在9月21日议息会议前放风。若Brainard亦转軚，则市场会认为下周加息的机会大增。

联储局官员转鹰，欧央行行长德拉吉却对延长量宽立场瞹眛，日央行行长黑田东彦的取态亦不太明确。货币政策前路不明，要等本港时间下周四美日央行议息后才有定案，利率期货显示，联储局9月加息机会率已回升至30%。

在下周四美日公布议息结果前，投资部署宜较为审慎，趁有反弹减持获利盘，特别是对利率敏感的地产股。美股经上周五清洗后，乐观情绪大降，短期有些反弹亦不出奇，观乎VIX波动指数的相对强弱指数已升至超买区，就算再升，也可能先行调整，所以宜趁股市反弹减持。

是彭博根据多个货币市场、债市及股市制定的各地区金融条件综合指标，欧美仍处于今年正常水平，日本以外的亚洲区则因资金流入而颇为宽松，除非短期有大量资金流出亚洲，否则区内股市相对较佳。

本港情况特殊，资金充裕，港美滙率挂鈎，本港10年期政府债券息率低过10年期美国国债0.82厘，去年12月中联储局加息，本港就因市场资金十分充裕，没有跟进。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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