港报财经评论：跟险资上车，拣定蓝筹股--经济日报9月10日

跟险资上车，拣定蓝筹股/ 林瑞芬

国企指数昨收报10057点，升幅0.5%，近两日成功企稳10000阻力楼上。恒指收报24099点，升幅0.8%，亦成功抢攻24000心理大关，大市成交额1,168亿元。

上月以来，北水南来不绝，事出必有因。一来，憧憬＂深港通＂，二来，中保监于本周四正式允许内地保险资金参与＂沪港通＂试点业务，有保险资金的水源，料进一步加快北水涌港速度。港交所（00388）昨又因消息刺激，股价冲升5.5%至209.6元。技术上，周綫图所见，港交所破关200元，确认头肩底，量度升幅目标约244元。

之前所有流入＂港股通＂的资金，完全没有来自保险的，保险资金要想投资海外，都需要专门申请外滙额度，比如QDII额度，现在开绿灯让险资参与＂沪港通＂试点业务，方便得多，将来为险资对冲人民币资产投资的贬值风险。

中保监目前对中国保险公司海外资产设定15%上限，目前保险公司海外投资仅占2%，当中1%为海外股票，1%属物业或固定收入，美银美林预计，保险公司于整体股票市场的资产配置最理想应为10%至15%，当中3%至5%属海外股票，10%至12%为本地股票。美银美林指出，中国保险公司资产约12万亿元（人民币．下同），如增加1%，意味南下资金相当于1,200亿元将涌入香港。

野村以截至7月底做基数，假设内险在管理的总资产达到12.6万亿元，只要用1%投资南下香港，即是1,260亿元。另外中金公司指出，目前保险行业资金运用余额约12.5万亿元，其中投资到股票和基金的比例约为13.7%，假设其中初期有10%分布到港股，对应的资金量可能是1,700亿元左右。中国近年保费收入每年以约2万亿元速度在增加，假设新增的保费中按同样比例投资于港股，每年为港股带来的潜在增量资金约300亿元。最终多少来港，还是未知数，因内地每年的保费收入仍在增长中。笔者认为，险企流向的幅度，未来很视乎人民币贬值的压力，如加大，可能流入本港的步伐会快。

内险资金预期投入港股，以稳步渗入为主，收货会有耐性，大型蓝筹股，特别是高息股类优先，港股股民跟风宜踏准步伐，在大市已从上月初起步抽升一段之下，不宜太盲目抢攻。如果是大蓝筹，总不可能一步到位。

股市着重＂水到渠成＂，摩根士丹利都转乐观口风，原本给予恒指目标价为20700、国指看8500点，但在北水南流大形势之下，而北水又锺爱银行股（现占恒指约30%、占国指则高达40%），不排除大市有机会向最乐观目标进发，恒指目标挑战26000点，国指目标11000点。银行股获北水锺爱，摩根士丹利指其中原因是高息。不单中资银行股，恒生银行（00011）及中银香港（02388），以大摩出报告时计，预测息率分别为4.3厘及6.5厘。至于内银股如工行（01398）、建行（00939）、中行（03988）等预测息率则逾5厘。老实讲，内银股高息也不是隐秘，近几年一向如此，外资诸多担忧内银高息底下大埋坏数炸弹，始终少为内银之高息面心动，但今趟始终是中资放水，内地险企捧自己友，大家都知底牌，半斤八両，故担忧或比外资少一重。

大蓝筹之中，笔者认为中电控股（00002），目前息率水平虽不及银行股，但胜在每季派息，又能对冲人民币资产潜在贬值压力的港资股，也是有很大机会获内地险企垂青，中綫投资价值高，中电昨收报81港元，升0.4%。

至于中移动（00941），预计亦是内地险企的囊中物，一来知名度高的中资企业，并未在内地上市；二来，近年现金流改善，派息趋吸引，股价上破100港元，相信只是时间问题，有中资推手中期反覆挑战去年4月高位116港元左右机会高，宜每逢回调收集。中移动昨收报98港元，升1.8%。险企配资投资股票，安全第一，高息蓝筹股，优质H股应是首选。瑞信认为金风科技（02208）2016年度预期股息率5.8厘（以周四收市价12.28港元）计，股民即抢起，昨升5.4%，以现价12.94港元计，预期息率仍有5厘。

最后，就港股大势而言，除非外围股市散晒，美国加息步伐加快，不然，恒指可反覆试冲24000至25000阻力区，如成功，或如摩根士丹利估计，挑战26000，而回吐支持以守于23000为参考。国指而言，本周四及周五成功挑战10000点之后，反覆向上，向上阻力位将在10700左右。（完）

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