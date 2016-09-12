中国债市动态：期现货均走弱，受海外政策风向打压及去杠杆担忧拖累

路透上海9月12日 - 中国债市周一早盘期现货齐跌，银行间长债收益率小幅上行。交易员称，美联储加息预期升温、海外股债资产走弱，而中国央行在七天、14天期限之外进一步重启28天期逆回购询量，延续传递去杠杆信号，内外围偏空消息交织，国内债市续为谨慎情绪笼罩。

上海一银行交易员称，在外盘影响下，开盘长债收益率就上了1-2个基点(bp)左右；对央行公开市场重启询量28天逆回购的消息，现券价格直接反应倒不大，但抛盘有所增多。

他认为，短期内债市还不会改变震荡局面，“10年国开(债)也没破3.20%；毕竟央行启动14天逆回购的时候，市场已经消化了去杠杆预期了。”

中国央行公开市场周一单日净投放规模大增至逾1,500亿元人民币，并增加了28天期逆回购询量；中秋小长假将至，为保节前资金平稳，央行遂短期加量投放。市场人士并指出，继14天逆回购恢复后，不到一个月内或再重启28天逆回购，除了有一定的国庆长假因素外，公开市场期限组合的不断拉长，表明央行温和降杠杆的思路仍在延续。

上海另一银行交易员指出，央行若重启28天逆回购，将保障跨季末和跨十一长假的流动性，对债市也不完全是利空，因此期现货跌幅也还是有限，“现券(收益率)还好，稳住了，国债期货也回来点了。”

北京一基金交易员则表示，对季末债市看法仍是悲观，“央行又是缩短放长，隔夜回购利率看来还得上，要做好过冬准备了”。

美国公债收益率上周五上涨，长债收益率触及逾两个月高位，走势同日本公债一致。此前有报导称，日本央行正在研究让公债收益率曲线变陡的几个选项，作为微调大规模刺激计划的措施之一。 波士顿联储总裁罗森格伦周五称，如果等待太久升息，美国经济面临的风险将增加，该言论令9月美联储升息预期上升。

剩余期限近10年的国债160017券最新报价为 为2.7950%/2.7850%，上日尾盘为2.7750%/2.7650%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1930%/3.1920%，上日尾盘为3.1790%/3.1730%。