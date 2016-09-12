港报社评：环球现收水惊魂，炒家趁机收割--经济日报9月12日

环球股市突受压，除忧美国加息逼近，更忧多国央行未再加码印钞，或已协调减少依赖量宽，惟各主要经济体尤其欧、日财政陷困，量宽欲断难断。但炒家或借势收割，酿市场调整。

受美股道指上周五大跌394点拖累，港股恒指今恐低开。市场气氛突转坏，主因是美国储局有鸽派委员突转鹰，指推迟加息将面临更大风险，推升市场对储局加息的预期，把投资者杀个措手不及。

储局年内加息意愿仍强，除因美国经济，尤其就业表现不算差，更关键是此攸关储局公信力。若储局继续优柔寡断，其判断力势遭外界更强烈质疑，如此利率政策正常化的漫漫长路只会更难走。故下周议息会议前，只要经济数据非严重＂走样＂、金融市场未至于过度恐慌，储局很可能拍板加息，就算本月加不成，仍会力争12月出手。

然而，储局年内加息一定程度已在市场预计之内，金融市场反应仍大，相信是担心环球热钱退潮。多国财金官员在刚结束的二十国集团（G20）会议上，表示要多用财政政策重振经济，恰巧最近多个主要央行未有再加码量宽，惹外界关注各国是否已有共识，要戒除量宽＂毒瘾＂，令环球热钱退却。

惟事实应非如此，如以美国经济现况，今年加息可一不可再，再次加息只能留待明年再算，收紧货币政策力度实有限。

更重要是，其他主要央行如欧洲、日本等，难减少对货币政策依赖。虽然各国央行亦深知，再加码印钞对振兴经济的药效相当有限，亦恐深埋恶性通胀、资产泡沫等风险，惟就算不加招，现有量宽措施仍不得不以现有步速继续推进。个中底因，是各经济体加推财政刺激措施的空间极有限，如不少欧洲国家仍债台高筑，欧洲龙头德国更力促各国严守财政纪律，继续撙节开支；至于日本，安倍政府为讨好选民，将调升消费税率的时间由明年推迟至2019年，开源无望自难大增开支。财政政策空间无多，惟有延续现有量宽政策以吊盐水，环球热钱易增难减的格局，实未有变。

虽然如此，金融市场沽压仍大，与其说是担心＂收水＂，不如说是环球股市在过去半年已累积相当升幅，如美股、欧股较年初低位已累升逾一成，炒家正伺机获利回吐，故当市场稍有风吹草动，大市便借机调整。热钱趁高位收割，才是当前环球股市主要风险。（完）

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