港报社评：有图未必有真相，历史不容随意删--信报9月12日

最近有两张经典旧照片不约而同再次成为炙手可热的新闻，第一张是越战女孩潘金馥（也有译作潘金福）在汽油弹爆炸之时赤裸狂奔，摄影师是曾获普立兹奖的美联社记者黄幼公，Facebook竟然以＂禁止用户发布儿童色情照片＂为由一度删除帖图；第二张旧照变新闻的则是美国《生活》杂志著名的＂胜利日之吻＂，女主角Greta Zimmer Friedman刚以九十二岁高龄病逝。

经典之所以是经典，原因是照片反映出历史真实的一面，Facebook负责把关的编辑戴上有色眼镜，看到没有穿衣服的女孩就是＂儿童色情＂，愚不可及的逻辑当然受尽千夫所指，情况让人回想到香港的淫亵及不雅物品审裁处，看到没有穿裤子的米高安哲罗＂大衞像＂刊于报章，居然评为＂二级不雅＂，简直是贻笑国际。

经典旧照固然反映历史，不过有时候又会令观众陷入深沉的省思，照片反映的是全部的历史吗？就以＂胜利日之吻＂为例，背后的故事并非像直接的观感那样浪漫，最低限度照片之中热吻的男女主角不是恋人，两者当时根本不相识，后来也没有联络，严格而言甚至可说是放纵男子强吻陌生女子的＂性骚扰＂；只是那遭忽然一吻的女子，在当下那特殊情境，没有太大的反感或作出投诉而已。

照片男主角是水手George Mendonsa，一九四五年八月十四日跟他的女朋友Rita Petry（后来结婚成为水手太太的她，其实也出现在照片之中）在纽约时代广场拍拖，知道日本投降结束第二次世界大战之后，喝醉了的他兴奋莫名，决定在街上随便找个女子亲吻，对象刚好是路过的Greta Zimmer Friedman。这一吻，两位当事人没有放在心上，同场的女朋友亦没有呷醋，他们不知道已被摄影师Alfred Eisenstaedt拍下来，并且成为杂志封面，过了很多年才恍然大悟。由于照片红遍全球，沽名钓誉的冒认者不少，要经过科学监证才确认他们的身份。

＂胜利日之吻＂的的确确是一张真实的照片，不是伪造，没有修饰、改图，可是不等于该照片反映了全部的历史，浪漫云云纯粹是受众的感觉。

另外有一张经典旧照更具争议性，历史背景是越战，照片男主角是当时的南越陆军少将阮玉鸾，在西贡街上当众开枪处决疑犯，摄影师亚当斯（Eddie Adams）捕捉到扣动扳掣的一刻，除了让他夺得普立兹奖，同时改变了美国人对越战的看法，反战声音高唱入云。亚当斯事后忆述：＂他（阮玉鸾）是一名英雄，美国应该为他哭泣……他杀死了越共，我则用相机杀死了他。照片会撒谎的，我希望大家想想自己在那个灼热的日子里是那位将军，面对着据说是坏人的被捕者，他（阮文歛）刚刚才轰死一个、两个、三个美国士兵……。＂亚当斯亲自向被他一手摧毁人格的阮玉鸾道歉，因为被枪决的那个疑犯阮文歛，其实是杀人如麻的越共特务头子，无辜被害者数之不尽，处决前才杀了阮玉鸾同事一家，而且杀人方法远远残忍过一枪毙命。尤其令亚当斯歉疚的是，他的照片不断被扭曲，描绘成为＂南越特务当街杀死抗议平民＂。

常说无图无真相，可是就算有图亦未必有真相，毕竟在按下摄影机快门那一刻，呈现的往往只是历史片面的小部分，大部分真相不在镜头覆盖范围以内。重温经典旧照，大家回顾历史之余，不妨进一步反省，若单凭直观印象判断滚滚红尘的人和事，不知几许是非黑白会被颠倒。照片会撒谎的，再真实的照片亦有可能蒙骗雪亮的眼睛。

有图未必有真相，尽信书不如无书，但那并不是说，历史是容许随意删去的，Facebook虽然在群众压力下，最终撤销删除＂越战裸奔女孩＂照片的决定，但其今次做法诚为所有＂网上警察＂的反面教材。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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