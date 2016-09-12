港报社评：两岸冷对抗持续升温，台国际空间或被压缩--明报9月12日

在上周的杭州G20峰会期间，国家主席习近平和美国总统奥巴马举行了一场令人瞩目的会谈，议题涉及南海、朝核、反恐、两国军方管控分歧等诸多领域。出乎观察家事前预料的，习近平强调＂坚决遏制任何形式的台独分裂行径＂，＂希望美方恪守一个中国政策和中美三个联合公报原则＂，并指这是＂维护中美合作大局＂的实际行动。奥巴马回应，美方奉行一个中国政策没有改变，＂不支持任何寻求台湾独立的做法＂。这番对话，似乎是中国对美国打预防针，也说明北京与蔡英文冷对抗式的交手，已经扩展到国际领域。

一年一度的亚太经合组织（APEC）峰会11月将在秘鲁举行，台湾代表人选角力已经开打。按照台湾加入APEC时签订的入会备忘录，台湾以经济体名义参加只能派财经首长与会。两岸关系好的时候也有特例，不过都由主办国事前要求台湾提人选，再征得北京同意，三方达成共识后，由主办国发出邀请函。在陈水扁执政期间，曾提出由卸任副总统李元簇出席上海APEC，但被北京否决，阿扁赌气之下台湾缺席那次峰会。后来，阿扁还是低头，分别派过中央研究院院长李远哲、总统府资政林信义、台积电董事长张忠谋及宏碁董事长施振荣等代表出席。

到了马英九执政时期，台湾参与APEC峰会的领袖代表获升级，曾任副总统的连战和萧万长都可与会。北京涉台人士解释，关键在两岸互信，有＂九二共识＂的共同政治基础。近日，传出蔡英文有意指派亲民党主席宋楚瑜为出席APEC特使，但被北京否决。就此，蔡英文和宋楚瑜方面尚未证实，北京也未正式表态，不过一般相信，蔡英文是放消息出来测试水温，结果是此路不通。北京清华大学台研院副院长巫永平指出，北京对宋楚瑜并不感冒，说白一点，＂橘子变绿是吃不了的＂。而更多涉台学者说，问题关键在政策不在人选，APEC通关要有密钥，这个密钥就是＂九二共识＂，只要蔡不承认＂九二共识＂，其任内4年的APEC应回到阿扁模式，只能派企业界、学术界人士出席。

今天，台湾海基会新董事长田弘茂正式上任，有人还期望他上台会对＂九二共识＂有说法，其实重要的不是田弘茂表态，而是蔡英文表态。之前，王金平、宋楚瑜等是海基会董座候选人，固然被演绎为蔡英文分裂蓝营，但是也可以解释为对大陆留有转圜余地。但是，最终由扁政府的外交部长田弘茂出任，说明蔡政府已经做好了两岸协商至少4年内全面停摆的心理准备。事实上，当下两岸小小的事情都会擦出火花。例如，台北国立故宫博物院前院长冯明珠受聘担任北京故宫的顾问，民进党立委纷纷指其可能泄密。其实所谓故宫机密无非就是藏品目录和收藏技术，无论从何种角度看，都对弘扬中华文化有益，并无伤害台湾寸意。

平实看两岸，相互探底期已经结束，蔡英文＂未完成的答卷＂其实很清楚了。大陆方面有人以为蔡英文执政百日民望急剧下滑，施政处处碰壁，倒阁之声不绝，游行示威陆续有来，蔡英文可能因此迷途知返，重回马英九的两岸关系轨道。事实上，蔡英文的执政基础相当巩固，即使民望下跌，支持度还在一半左右，虽然大陆游客减少致观光业不满，但出口已由负转正，当前的压力并不足以令她改变既定政策。

蔡英文的执政策略有3条支柱：第一，巩固台湾的＂主体性＂以巩固民进党的执政和对抗大陆的政治基础。当下，藉清算不当党产，对国民党＂挖祖坟＂，就是其中一环。第二，推行＂新南向＂政策，加大台湾经济的自主性，减少对大陆的依赖。第三，寻求以台湾为主体实质参与国际社会，要＂让台湾走向世界，也要让世界走进台湾＂，这也是蔡政府寻求国际保护的策略。最近，台湾军方称大陆在做2020年攻台准备，其实蔡英文清楚在她决心不承认＂九二共识＂之后的两岸角力，重点在文斗而非武斗；抓牢台湾的＂主体性＂民意，减少对大陆经济依赖并得到美日支持，北京便奈何不了。

于是，国际舞台将会上升为两岸角力的重要战场。蔡政府清不当党产、改＂课纲＂，大陆只能隔岸观火，北京也不能制裁大陆台商。因此，习近平要求奥巴马重申不支持台独，也可以视为北京压缩台湾国际空间的一个信号，下一步不一定是与梵蒂冈建交，但是挖走台湾其他邦交国则不无可能。（完）

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