《香港重要政经日程》--9月13日-9月23日

================== 今日重要政经消息=================
9月13日（周二）
09:30 合生元 在中国举行股东特别大会。
11:00 渣打香港人民币2016调查发布会。
14:30德勤中国与ACCA联合发布有关信息安全之研究。
14:30 中国华融 在中国举行股东特别大会。
15:00 摩根资产管理中国市场展望记者会。
15:15 亚洲理财产品比较平台GoBear登陆香港新闻发布会。
16:00 民众金服 股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
9月14日（周三）
公布7月底止外汇基金境外资产。
11:00 安盛新兴市场展望记者会。
11:30 大和总研中国经济前景简报会。
11:30 TCL通讯 股东特别大会。
15:00 惠誉澳门博彩业前景传媒简报会。
15:00 戴德梁行第三季住宅及物业投资市场回顾记者会。
9月15日（周四）
11:30 利标品牌 股东周年大会。
12:00 投资基金公会座谈会: 内地银行同业间债券市场。
14:00 莱坊发表2017年全球城市报告记者会。
9月16日（周五）
中秋节公众假期。
9月19日（周一）
公布6-8月失业率。
中信里昂投资论坛。
中国卫生控股<0673.HK公布全年业绩。
工盖有限公司<1421.HK公布全年业绩。
松景科技<1079.HK公布全年业绩。
时代集团控股<1023.HK公布全年业绩。
新华汇富金融<0188.HK公布全年业绩。
远见控股<0862.HK公布全年业绩。
9月20日（周二）
思捷环球 公布全年业绩。
高银金融<0530.HK公布全年业绩。
新世界百货中国<0825.HK公布全年业绩。
新创建集团<0659.HK公布全年业绩。
10:00 中信里昂中港策略师记者会。
9月21日（周三）
中信里昂客户午餐会：与Drew Barrymore对话。
玖龙纸业 公布全年业绩。
堡狮龙 公布全年业绩。
雅各臣科研制药 首日挂牌。
09:30 东亚银行 与Elliott诉讼首次聆讯。
9月22日（周四）
亚太资源 公布全年业绩。
*丰盛机电 公布全年业绩。
*公布8月份消费物价指数。
*9月23日（周五）
布莱克万矿业 公布全年业绩。
中国金融国际 公布全年业绩。
威铖国际 公布全年业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）