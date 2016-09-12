主要国家经济指标预测--9月13日****

****日韩经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月12日(一) 2350 日本大型制造业景气判断指数 第三季 -- 负11.1 9月13日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 8月 -- 正8 企业信心指数 -- 正4 0200 中国固定资产投资(不含农户，较上年同期) 1-8月 +8.0% +8.1% 规模以上工业增加值 8月 +6.1% +6.0% 社会消费品零售总额 8月 +10.3% +10.2% 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 8月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.3% +0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.4% +0.4% 0600 德国批发物价指数(较前月) 8月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.4% 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 8月 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.8% 0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 7月 +0.2% -0.4% (经工作日调整，较上年同期) -1.0% -1.0% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.4% -0.1% (较上年同期) +0.7% +0.6% 核心CPI(较前月) +0.5% -0.1% (较上年同期) +1.4% +1.3% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.1% (较上年同期) +1.8% +1.9% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.9% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 8月 投入物价(未经季节调整，较前月) +0.6% +3.3% (未经季节调整，较上年同期) +8.1% +4.3% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.3% +0.3% (未经季节调整，较上年同期) +1.0% +0.3% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.2% +0.4% (未经季节调整，较上年同期) +1.3% +1.0% 0900 德国ZEW经济景气指数 9月 正2.5 正0.5 现况指数 正56.0 正57.6 0900 欧元区就业人口(较前季) 第二季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.4% 1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 8月 -- 94.6 1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字1,080 赤字1,130 2245 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元) 第二季 赤字4.11 盈余13.06 年度经常帐收支(亿新西兰元) 截至6月底 赤字67.4 赤字75 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月11日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 8月 -0.3% -0.2% (较上年同期) -3.6% -3.5% 2350 日本机械订单(较前月) 7月 +4.9% -3.5% (较上年同期) +5.2% +0.3% 9月12日(一) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 8月 -9.7% -- 进口物价(较上年同期) -8.5% -- 2245 新西兰食品价格指数 8月 +1.3% -- 2300 韩国失业率 8月 3.8% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 张若琪 审校 王颖)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍