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亚洲 | 2016年 9月 13日 星期二 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--9月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                     公布时段       预估值      前值
    
    9月12日(一)
    2350 日本大型制造业景气判断指数               第三季           --     负11.1
    
    9月13日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数               8月           --        正8
                          企业信心指数                             --        正4 
    0200 中国固定资产投资(不含农户，较上年同期)    1-8月         +8.0%     +8.1%
             规模以上工业增加值                      8月         +6.1%     +6.0%
             社会消费品零售总额                      8月        +10.3%    +10.2%
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    8月终值         -0.1%     -0.1%
                                 (较上年同期)                    +0.3%     +0.3%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                          持平      持平
                            (较上年同期)                         +0.4%     +0.4%
    0600 德国批发物价指数(较前月)                    8月           --      +0.2%
                         (较上年同期)                              --      -1.4%
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 8月           --      -0.1%
                        (较上年同期)                               --      -0.8%
    0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月)          7月         +0.2%     -0.4%
                 (经工作日调整，较上年同期)                      -1.0%     -1.0%
    0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)             8月         +0.4%     -0.1%
                            (较上年同期)                         +0.7%     +0.6%
             核心CPI(较前月)                                     +0.5%     -0.1%
                (较上年同期)                                     +1.4%     +1.3%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                           +0.4%     +0.1%
                           (较上年同期)                          +1.8%     +1.9%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                             --      +0.1%
                          (较上年同期)                             --      +1.9%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                     8月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)              +0.6%     +3.3%
                         (未经季节调整，较上年同期)              +8.1%     +4.3%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)              +0.3%     +0.3%
                         (未经季节调整，较上年同期)              +1.0%     +0.3%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)          +0.2%     +0.4%
                             (未经季节调整，较上年同期)          +1.3%     +1.0%
    0900 德国ZEW经济景气指数                         9月         正2.5     正0.5
                    现况指数                                    正56.0    正57.6
    0900 欧元区就业人口(较前季)                   第二季           --      +0.3%
                       (较上年同期)                                --      +1.4%
    1000 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数      8月           --       94.6
    1800 美国联邦预算(亿美元)                        8月     赤字1,080 赤字1,130
    2245 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元)         第二季      赤字4.11 盈余13.06
               年度经常帐收支(亿新西兰元)      截至6月底      赤字67.4    赤字75
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值
    
    9月11日(日)
    2350 日本企业物价指数(较前月)                      8月      -0.3%　　　-0.2%
                         (较上年同期)                           -3.6%      -3.5%
    2350 日本机械订单(较前月)                          7月      +4.9%      -3.5%
                     (较上年同期)                               +5.2%      +0.3%
    
    9月12日(一)
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                      8月      -9.7%        -- 
             进口物价(较上年同期)                               -8.5%        -- 
    2245 新西兰食品价格指数                            8月      +1.3%        -- 
    2300 韩国失业率                                    8月       3.8%        -- 
    (完)

      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (编译 张若琪 审校 王颖)

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