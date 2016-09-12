台湾债市：10年券殖利率收平，量缩静候国际盘指引

* 10年券量缩收平，观望国际盘后市

* 中秋节前料以调节筹码为主

* 明日105/11殖利率区间暂看在0.69-0.73%

路透台北9月12日 - 台湾10年期公债105/11 殖利率周一收在平盘。交易员指出，周六台债独家开盘已先反应国际债市偏空气氛，多空等待进一步消息指引，令盘势呈现量缩整理格局。

他们表示，国际盘气氛诡异，本周因中秋节长假只交易三天，且台风来袭不排除让交易再减少一天，在美债殖利率可能续弹的担忧气氛下，短线应留意节前的筹码调节动作。

〞外面已经血流成河了，不要傻傻的去捡。〞一位证券商交易主管说。

另一民营银行交易员指出，虽然债市走势表面暂稳，但冷券却是调节不易，以10年冷券104/12为例，卖方与买方利差不小。若是盘势续空，卖压料集中在流动性最好的热券105/11，导致殖利率弹升。

此外，一外商银行交易员称，台债如何表现还是要看美债脸色。先前买盘追逐的20年券，近日买气突然消失不见，若是缺乏承接买盘致使殖利率跳升，恐怕10年券也无法独撑大局。

不过台债气氛转空，对苦等买点的投资盘，却是难得的好时机。一公股银行交易主管指出，10年券殖利率站上0.70%颇令人欣慰，债市短底浮现，未来只要来到合理价位就会进场。

他们预估，明日10年公债105/11期殖利率波动区间先看0.69-0.73%；五年105/8期公债 殖利率则在0.54-0.57%。

台湾股市周一收低逾1%，创近两个月收盘低位。分析师表示，担忧美联储升息风险，虽然台股上周六已反映美股重挫利空，但今日在外资卖超拖累下，指数持续回落第三日下跌。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 105/8 -1.15 0.5455% 0.5450-0.5500% 3.0 10 105/11 0 0.7190% 0.7100-0.7215% 68.5

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.7190%

5 105/8 0.5455%

3 105/1 没有成交