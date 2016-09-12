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债券 | 2016年 9月 12日 星期一 11:28 BJT

希腊经济：欧盟/IMF的重整希腊债务意见冲突，正拖累经济复苏--总理

IMF尚未决定是否参与希腊最新的国际救助，指称尚不能确信希腊债务具有可持续性，或其财政目标具备可行性。

希腊债务与GDP之比在欧元区国家当中是最高的。

齐普拉斯称，债权人之间观点存在分歧，导致希腊债券无法被纳入欧洲央行的量化宽松(QE)资产购买计划中。欧洲央行已表示，无法具体说出何时可能开始购买希腊债券，不过在购买之前，希腊需要通过一项债务可持续性分析。

债权人已承诺将寻求使希腊沉重债务实现可持续性的办法，而不论他们做出怎样的决定，都会影响到IMF决定是否加入最新一轮的救助。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 陈宗琦/龚芳)

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