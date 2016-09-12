中国经济：推进投融资改革扩大合理有效投资，抓住三季度施工高峰期--发改委

路透北京9月12日 - 中国国家发改委近日表示，当前和今后一段时期，要集中力量抓紧推进投融资体制改革，扩大合理有效投资，抓住三季度施工高峰期，加快建设进度。

发改委网站上周五稍晚刊登的关于投融资体制改革会议内容称，进一步发展企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具、项目收益债等，支持重点领域投资项目通过债券市场筹措资金。

发改委表示，要抓紧推进“十三五”规划纲要明确的165个重大工程项目，并再推出一批新的重大工程包，启动一批具有全局性、基础性、战略性的重大工程。

“要充分发挥中央预算内投资引导带动作用，抓住三季度施工高峰期，加快建设进度，提高项目开工率、资金到位率和投资完成率，”发改委称，要切实加快2016年中央预算内投资计划执行进度，同时做好2017年中央预算内投资计划编制工作。

在鼓励民间投资方面，发改委要求加强民营企业项目推介，积极与金融机构建立投融资合作对接机制；PPP方面，则提出建立健全PPP项目库，再拿出一批有现金流、有稳定回报预期、对民营企业有吸引力的项目，向社会集中推介。

该会议还提及促进房地产平稳健康发展，分类调控，因城施策，落实城市政府调控责任；并加大吸引利用外资力度，加快推进出台促进外商投资的有关政策措施，进一步扩大利用外资规模。

同时，重点围绕探索“不再审批”管理模式、编制三年滚动政府投资计划、试点金融机构依法持有企业股权等六大创新举措，在具备条件的地方先行先试。

进一步放开民用机场、基础电信运营、油气勘探开发等领域，在基础设施和公用事业等重点领域去除各类显性或隐性门槛，在医疗、养老、教育等民生领域出台有效举措，做到民办与公办机构在市场准入、职称评聘、社会保险定点等方面同等对待。

此外，创新拓宽投资项目融资渠道。结合实际需要，更多采取基金等市场化运作方式，发挥好政府投资的引导和带动作用。支持重点领域投资项目通过债券市场筹措资金，不断创新投资项目融资机制，打通储蓄与投资之间的通道，进一步畅通投资项目融资渠道。

“今后几个月是实现全年目标的关键时期，要统筹协调配合，共同推进各项工作。”会议表示。