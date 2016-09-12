台湾货币市场：中秋节前拆款利率持稳，需求稍大但能按步就班安排资金

* 拆款市场尚且平稳
* 票券商积极寻求跨月资金
* 附买回市况大致持平
记者 高洁如
路透台北9月12日 - 台湾银行间拆款利率周一尚平稳。资金调度人士指出，中秋节四天
连假之前，需求升高，而各方虽对调度操作相对保守，但按步就班的也有不少资金已跨过中
秋，因此目前先以中性看待本周的市况。
他们表示，目前不论拆款承做是七天或14天，需求虽有，但不致畅旺，可见各方对资金
是〞短天的不缺、缺长的。〞至于本周金融市场只开市到周三，大型银行交易人员则认为，
资金情势应可日益平稳，不至于愈来愈紧。
〞老大也是会进来调节(银行准备数字)，是不会太暴走啦，〞一位证券业交易员表示。
一家大型银行交易员也认为，因为要等季底的银行资本适足率(BIS)清晰一些才会调整拆
放款及短票的数字，因此要等中秋过后才会有新的决定。目前看来，秋节过后开出跨季拆款
的机会颇高。
本地时间11:54 今日报价 上日收盘
台币兑美元 31.715 31.552
台湾加权股价指数<.TWII 8,972.05 9,053.69
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隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.176%
利率
--隔夜拆款利率区间 0.176-0.200% 0.176-0.200%
--一周拆款利率区间 0.178-0.290% 0.178-0.280%
--两周拆款利率区间 0.180-0.340% 0.180-0.290%
**跨月短票资金不好找**
短票市场方面，票券商则表示，原本寄望本周开始，部分民营银行可以加入跨月的短票
买断，但因为中秋节前市场的观望心态还是非常的浓厚，因此观望心态仍使得目前为止这些
银行还是没有任何动作。
他们表示，今日部分可承做的跨月短票要求利率都要到0.30%，不过还是有部分银行维
持原来的利率，区间和上日相比未变。但量能不算太多。
〞今天压力就出来了，才月中就这么难找要跨月的钱真是要命，〞一位大型票券商交易
员说。
今日30天跨季短票卖断利率主要承作在0.29-0.30%，大致同上日。
但也有人认为，既然中秋节前各方保守操作也无法勉强，跨季可能就等节后再说了。
据集保公司资料，周六的自保30天短票成交加权平均利率0.277%，区间在0.25-0.30%，
成交金额为14.51亿台币；前日加权平均利率在0.290%，区间在0.25-0.35%，成交金额为91.
35亿台币。
台湾央行周一定存单到期3,079.5亿台币，定存单发行金额待稍晚央行公布。
本周央行定存单总共到期9,414.3亿台币；其余分别为周二4,317.8亿、周三2,017亿台
币。
拆款中心资料 显示，修正后周六超额准备为275亿台币，累计至周日的超额准备2
,074亿台币、加计前期1%的超额准备为3,602亿台币。
**资金需求升但债券PR尚平稳**
债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，本周是中秋连四天假期的最后三个交易日，由
于传统中秋假期的资金需求偏高，加上周四又是15日的例行支出高峰，估计本周市场的资金
需求较大。
他们表示，今日的投信资金平平，银行和寿险虽有多钱，但利率一般稍高于投信。
〞寿险和银行还是可以收的到，主要是假期之前的资金需求还是多， 〞一位大型证券
商交易员说。他也认为，中秋节过后因逐渐接近季底，预料市场的资金调度更是将趋向保守
因应，因此季底效应仍然是不可轻忽的因素。
今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持平；短天期公债RP利率主要区间0.
27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要位于0.27-0.29%；公司债附买回利率主要成交在0.
34-0.35%。
至于大型票券商与金融机构承作利率也是大致未变；短天期公债附买回利率区间在0.21-
0.24%，短天期公司债附买回利率则主要在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率
主要在0.25-0.27%。(完)
(审校 杨淑祯)