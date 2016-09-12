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亚洲 | 2016年 9月 12日 星期一 12:11 BJT

中国货币市场：央行加量投放但隔夜仍偏紧，新增28天逆回购询量引关注

路透上海9月12日 - 中国银行间市场周一主要回购利率均小涨，隔夜资金维持略偏紧格
局。交易员称，早间机构隔夜需求依然旺盛，但大行隔夜资金供给较前几日有所收缩，更倾
向融出长期资金，令隔夜拆借难度较为不易；不过央行公开市场净投放加码助益，为跨节资
金面注入信心。
    
    他们并表示，值得关注的是今日央行新增28天逆回购询量，彰显短期引导机构降杠杆意
图不减，目前关注明日是否操作以及价格定位。
    
    央行公开市场周一单日净投放规模大增至逾1,500亿元人民币，并增加了28天期逆回购
询量；中秋小长假将至，为保节前资金平稳，央行遂短期加量投放。市场人士并指出，而继
14天逆回购恢复后，不到一个月内或再重启28天逆回购，除了有一定的国庆长假因素外，公
开市场期限组合的不断拉长，表明央行温和降杠杆的思路仍在延续。 
    
   “隔夜紧啊，大行出的没之前多了，都在出长期的，不过逆回购投放量大了些，大家情
绪就还好，央妈就是想维稳，但是不想出便宜的钱，控杠杆吧。”上海一银行交易员表示。
    
    她并解释称，很多机构隔夜资金借不到就拿七天暂时弥补头寸，但是七天的供给量感觉
也没前几天那么多了，毕竟跨中秋节假日，很多银行也在提前布局，目前就是14天期限的量
还比较足。
    
     本周四至周六（15日-17日）为中秋假期，周日（18日）为换休工作日，周四和周五到
期的共1,300亿元逆回购顺延至本周日到账。此外本周三将进行600亿元三个月期国库现金定
存招标，周日则有800亿元国库现金定存到期。
    
    华北一银行交易员称，资金面整体都没有很宽松了，央行询量28天也在为跨国庆假期考
虑，但是价格定位和市场需求还是市场关注点；中秋之后随着季度缴税开始，同时季末也来
临，资金面还是不能掉以轻心。
    
    
    以下为主要货币市场利率报价：
    
    北京时间11:45            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    -----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      2.1162     2.0856      +3.06
         七天      2.3082     2.2869      +2.13
         14天     2.4426     2.4079      +3.47
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     2.8050     2.2950      +51.00
         七天     2.6400     2.8000      -16.00
         14天    2.6050     2.5000      +10.50
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.1300     2.1000      +3.00
         七天   2.3500     2.3000      +5.00
         14天  2.5000     2.5500      -5.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.0950     2.0850      +1.00
         七天       2.3780     2.3765      +0.15
         三个月     2.7849     2.7831      +0.18
    -----------------------------------------------------------
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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