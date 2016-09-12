中国货币市场：央行加量投放但隔夜仍偏紧，新增28天逆回购询量引关注

路透上海9月12日 - 中国银行间市场周一主要回购利率均小涨，隔夜资金维持略偏紧格 局。交易员称，早间机构隔夜需求依然旺盛，但大行隔夜资金供给较前几日有所收缩，更倾 向融出长期资金，令隔夜拆借难度较为不易；不过央行公开市场净投放加码助益，为跨节资 金面注入信心。 他们并表示，值得关注的是今日央行新增28天逆回购询量，彰显短期引导机构降杠杆意 图不减，目前关注明日是否操作以及价格定位。 央行公开市场周一单日净投放规模大增至逾1,500亿元人民币，并增加了28天期逆回购 询量；中秋小长假将至，为保节前资金平稳，央行遂短期加量投放。市场人士并指出，而继 14天逆回购恢复后，不到一个月内或再重启28天逆回购，除了有一定的国庆长假因素外，公 开市场期限组合的不断拉长，表明央行温和降杠杆的思路仍在延续。 “隔夜紧啊，大行出的没之前多了，都在出长期的，不过逆回购投放量大了些，大家情 绪就还好，央妈就是想维稳，但是不想出便宜的钱，控杠杆吧。”上海一银行交易员表示。 她并解释称，很多机构隔夜资金借不到就拿七天暂时弥补头寸，但是七天的供给量感觉 也没前几天那么多了，毕竟跨中秋节假日，很多银行也在提前布局，目前就是14天期限的量 还比较足。 本周四至周六（15日-17日）为中秋假期，周日（18日）为换休工作日，周四和周五到 期的共1,300亿元逆回购顺延至本周日到账。此外本周三将进行600亿元三个月期国库现金定 存招标，周日则有800亿元国库现金定存到期。 华北一银行交易员称，资金面整体都没有很宽松了，央行询量28天也在为跨国庆假期考 虑，但是价格定位和市场需求还是市场关注点；中秋之后随着季度缴税开始，同时季末也来 临，资金面还是不能掉以轻心。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1162 2.0856 +3.06 七天 2.3082 2.2869 +2.13 14天 2.4426 2.4079 +3.47 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.8050 2.2950 +51.00 七天 2.6400 2.8000 -16.00 14天 2.6050 2.5000 +10.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1300 2.1000 +3.00 七天 2.3500 2.3000 +5.00 14天 2.5000 2.5500 -5.00 Shibor 其中:隔夜 2.0950 2.0850 +1.00 七天 2.3780 2.3765 +0.15 三个月 2.7849 2.7831 +0.18 ----------------------------------------------------------- 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)