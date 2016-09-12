中国汇市：人民币早盘微升无视中间价大跌，大行组合拳稳定市场预期

* 人民币早盘小升，中间价跌至逾两个半月低点

* 客盘购汇需求较旺，大行继续提供美元流动性

* 离岸CNH快速反弹，两地价差继续收窄

* 离岸人民币资金依旧紧张

* 短期汇价或维持在6.68元附近整理

路透上海9月12日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅走升，但有效波动区间狭窄，中间价则大跌224点至逾两个半月低点。交易员称，由于客盘购汇需求仍较大，大行在6.68元附近继续提供美元流动性，短期汇价料仍维持在该点位附近波动。

他们并指出，由于在岸汇价持稳，离岸CNH 早盘自6.7元日内高点快速回落，两地价差亦迅速收窄至100点以内；而由于离岸人民币资金仍较为紧张，且市场对人民币的贬值预期有增无减，共同推升离岸CNH一年期掉期 升破1,800点关口至逾半年新高。

“早上（美元）中间价开这么高，大家还是有预期onshore（在岸美元兑人民币）会升破6.68的，但后来还是很稳定，离岸空头也不得不放弃了。”一中资行交易员称。

离岸美元掉期因为人民币资金流动性紧张等结构性因素影响，香港离岸人民币银行同业隔夜拆放利率(HIBOR) 周一报5.5155%的近八个月高点，这也是连续三个交易日偏离正常的2%以下水平；同时离岸人民币掉期隐含利率 亦连续三个交易日维持在4%以上，最新报4.055%。

一外资行交易员指出，由于离岸人民币资金池持续缩小，而近期人民币资金需求导致资金利率居高不下，这将导致人民币空头资金成本大幅上升，将变相挤出空头投机者，大行以此稳定汇率预期，但也可能伤及人民币国际化脚步。

北京时间11:50，人民币兑美元 即期报6.6792元,上日收报6.6799元，夜盘终报6.683元。今日人民币兑美元中间价 报6.6908元，上日中间价为6.6684元。人民币兑美元即期成交额 为132.4亿美元，上日半日为131.26亿美元。

全球汇市，美元周一以守势拉开本周序幕，因避险意愿支撑日圆，但美元跌幅有限，因有关美联储最早可能本月升息的猜测重燃，给美元提供部分支撑。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8805元, 上日尾盘为6.877元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6849元, 上一交易日尾盘报6.6955元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6784，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.5059、6.5105和8.8585。