路透基点：菲律宾亚通利大能源首次涉足联贷市场筹资35亿台币--TRLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港9月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在台湾上市的菲律宾企业亚通利大能源股份有限公司(Ate Energy International)将首次进入联贷市场，筹集35亿台币等值(1.11亿美元)五年期融资，用于支持在菲律宾电厂的资本支出。
台湾中小企银行和兆丰国际商业银行为本次贷款的牵头行兼簿记行。台湾中小企银行还担任贷款代理行。该笔贷款包括A部分35亿台币等值循环信贷，可以欧元、台币或美元提取；另外还包括B部分30亿台币的信用证，C部分9,000万美元等值信用证(可以欧元或美元提取)，以及D部分12亿台币等值担保。四部分合计不超过35亿台币等值。
A/B的台币部分利率较一年期邮政储金利率加码130个基点。A/C美元部分利率较六个月期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)或六个月期台北美元拆款利率(TAIFX)其中高者加码150-175个基点。A/C欧元部分利率较六个月期欧元LIBOR加码250-271个基点。D部分有110个基点的季度担保费用。
借款人董事长吕元瑞为此笔贷款提供个人担保。
银行受邀以三个层次参贷：承贷8亿台币或以上者获得15个基点前端费，并获牵头行头衔；承贷3-7.99亿台币者获得10个基点前端费，并获协办行头衔；承贷3亿台币者获得5个基点前端费并获参贷行头衔。在9月23日前承贷的银行还可获得5个基点的提前参贷费。
亚通利大能源成立于1995年，当时名为世仰科技股份有限公司，随后于2013年9月改为现用名。该公司主要从事能源相关项目。(完)
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