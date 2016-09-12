《中国企业债发行日程表》--9月12日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *江苏瀛洲 8 7 9/20簿记建档 -- AA 9/21-9/23 东吴证券 发展集团 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= *嘉兴市湘家荡 6 7 9/20簿记建档 -- AA 9/21-9/23 民族证券 发展投资集团 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= *哈密市建辉 4 7 9/20簿记建档 -- AA 9/21-9/23 海通证券 国有资产管理公司 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= 南昌城市建设 12.7 10 9/9簿记建档 *3.58% AA+ 9/12-9/14 国盛证券 投资发展管廊专项债 (第3-10年末每年偿还5%-20%本金/中债信用增进投资提供担保) ========================================================================================= 济宁市中区城建 9 7 9/9簿记建档 *3.52% AA 9/12-9/14 东北证券 投资地下综合管廊专项债 (第3-7年末还20%本金/中合中小企业融资担保股份公司提供担保) ========================================================================================= 青岛昌阳 17.7 7 9/9簿记建档 *3.73% AA 9/12-9/14 申万宏源证券 投资开发 (第3-7年末还20%本金) 东方花旗证券 ========================================================================================= 宁德交通 7 10 9/9簿记建档 *3.68% AA 9/12-9/14 海通证券 投资集团 (附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) 国开证券 ========================================================================================= 文山城市 11.6 7 9/12簿记建档 上限5.00% AA 9/13-9/19 国金证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 贵阳白云 12 10 9/12簿记建档 上限5.00% AA 9/13-9/20 中航证券 建设投资地下综合管廊项目专项债 (第3-10年末按不同比例偿还/贵阳金阳建设投资集团提供担保) ========================================================================================= 中国宜兴环保 11.7 7 9/13簿记建档 *上限4.20% AA 9/14-9/20 东吴证券 科技工业园 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= 广州港集团 5 10 9/14簿记建档 -- AAA 9/18-9/20 广发证券 城市停车场建设专项债券 (第5年末附投资者选择权) ========================================================================================= 绍兴市柯桥区 10 7 9/13簿记建档 *上限4.50% AA 9/19-9/21 银河证券 城建投资开发集团 (第3-7年末还20%本金) ========================================================================================= 潍坊滨海 10 9 9/19簿记建档 -- AA 9/20-9/22 中泰证券 旅游集团 (附第5年末投资者选择权) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 常德经济技术 15 7 9/12簿记建档 上限5.50% AA 9/13-9/14 海通证券 开发区棚户区改造项目收益债 (第3-7年末分别还3.34%、28.33%、28.33%、30.00%、10.00%本金) (湖南常德市德源投资开发有限公司为差额补偿人) ========================================================================================= 泸州易地扶贫 5 10 9/12簿记建档 *上限5.70% AA+ 9/13-9/20 国开证券 搬迁项目收益债 华西证券 (3/10年末偿还不同比例本金/第5年末附投资者选择权/泸州市兴泸投资集团提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *朝阳市建设 4.6 4 9/20簿记建档 -- AA 9/21-9/23 国泰君安证券 投资公司 (第3年末附投资者选择权) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次