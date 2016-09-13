《中国重要政经日程》--9月13日-9月27日

=============================今日重要政经日程==========================

9月13日（周二）

--国务院新闻办公室将于上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，介绍2016年8月份国民经济运行情况。

=============================近期重要政经日程==========================

9月14日（周三）

*--国家发改委定于上午9时30分召开定时定主题新闻发布会，发布宏观经济运行情况并回应热点问题。

*--国台办定于上午10时在国台办新闻发布厅举办例行新闻发布会。

9月21日（周三）

--第十六届中国钢铁原材料国际研讨会在大连召开，至23日，由中国钢铁工业协会和中国国际贸易促进委员会冶金行业分会共同主办。

9月24日（周六）

--2016浦江创新论坛在上海召开。由科技部和上海市人民政府共同主办；本届论坛的主题为：双轮驱动：科技创新与体制机制创新，至25日。

*--第五届“中青年改革开放论坛（新莫干山会议·2016）”在浙江省德清县莫干山举行，至26日。本次主题为金融改革与金融创新。

9月27日（周六）

--由制造业国际联盟、天津市科学技术委员会主办的“第十三届制造业国际论坛”将于2016年9月27-29日在天津举行。

注: 1. *代表新增日程。