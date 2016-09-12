台湾汇市：台币带量收贬1.64角，美国提前升息预期带动外资买汇量能增温

* 台币带量收贬1.64角跌破31.700关口 * 美国提前升息预期带动外资买汇量增 * 明日台币主要区间暂看31.650-31.800 路透台北9月12日 - 台币兑美元 周一带量收贬逾1.6角，连四日跌势续探逾一周低位；交易员表 示，因近期多位美联储官员谈话带动美国升息预期增温，支撑国际美元走势并引发外资买汇需求急增，及台股 随主要亚股全线走跌，也带弱台币一度贬破31.74，惟台币逢低仍见出口商抛汇卖需令终场台币跌幅收敛。 他们指出，今日在台股续跌失守九千点大关及外资美元买盘簇拥下，使台币表现更显疲软，而出口商在台 币贬破31.70关口抛汇卖需涌现，两股力道拉扯令台币暂在31.700上方狭幅整理，短线台币后市仍待观察外资 买汇续航力道。 今日台币收贬1.64角至31.716，前波收盘低位为9月1日的31.736。 〞今晚还有美联储官员要讲话，若偏鹰派的话，可能台币会偏弱些，若偏鸽派，气氛一下子就反转。〞一 位公营银行交易员说。 周一是美国决策者可在“封锁期”之前公开发表讲话的最后一天，“封锁期”是指9月20-21日FOMC议息会 议之前的一周。上周末突然排定，美联储理事布雷纳德将于周一发表讲话。 另位大型商银交易员也称，盘中随着韩元及人民币等跌幅扩大及台股疲弱不振，外资积极买汇两度带动台 币趋跌靠向31.75，不过出口商抛汇力道逐步上升，才使台币收盘跌幅缩小。周一韩元 收贬1.4%报1 ,113.5至一周低位，上日收报1,098.4。 台湾股市周一收跌1.18%至8,947.06点，创近两个月收盘低位。分析师表示，担忧美联储升息风险，虽然 台股上日已反映美股重挫利空，但今日在外资卖超拖累下，指数持续回落第三日下跌。 今日外 资及陆资在台股大幅卖超150.50亿台币，连三个交易日卖超共计286.14亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币远汇 报31.721/31.7 51，上日收在31.600。 交易员预估，明日台币汇率主要区间暂看在31.650-31.800。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.716 31.552 31.608-31.745 31.680 9.70 2.35 司 元太外汇经纪公 31.715 31.550 31.610-31.741 31.630 5.13 1.07 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上周五现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.020 -0.050/-0.030 美元/台币六个月期 -0.205/-0.165 -0.225/-0.185 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)