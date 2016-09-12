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亚洲 | 2016年 9月 12日 星期一 16:48 BJT

台湾汇市：台币带量收贬1.64角，美国提前升息预期带动外资买汇量能增温

* 台币带量收贬1.64角跌破31.700关口
    * 美国提前升息预期带动外资买汇量增
    * 明日台币主要区间暂看31.650-31.800

    路透台北9月12日 - 台币兑美元 周一带量收贬逾1.6角，连四日跌势续探逾一周低位；交易员表
示，因近期多位美联储官员谈话带动美国升息预期增温，支撑国际美元走势并引发外资买汇需求急增，及台股
随主要亚股全线走跌，也带弱台币一度贬破31.74，惟台币逢低仍见出口商抛汇卖需令终场台币跌幅收敛。
    
    他们指出，今日在台股续跌失守九千点大关及外资美元买盘簇拥下，使台币表现更显疲软，而出口商在台
币贬破31.70关口抛汇卖需涌现，两股力道拉扯令台币暂在31.700上方狭幅整理，短线台币后市仍待观察外资
买汇续航力道。 
    
    今日台币收贬1.64角至31.716，前波收盘低位为9月1日的31.736。
    
    〞今晚还有美联储官员要讲话，若偏鹰派的话，可能台币会偏弱些，若偏鸽派，气氛一下子就反转。〞一
位公营银行交易员说。
    
    周一是美国决策者可在“封锁期”之前公开发表讲话的最后一天，“封锁期”是指9月20-21日FOMC议息会
议之前的一周。上周末突然排定，美联储理事布雷纳德将于周一发表讲话。
    
    另位大型商银交易员也称，盘中随着韩元及人民币等跌幅扩大及台股疲弱不振，外资积极买汇两度带动台
币趋跌靠向31.75，不过出口商抛汇力道逐步上升，才使台币收盘跌幅缩小。周一韩元 收贬1.4%报1
,113.5至一周低位，上日收报1,098.4。 
        
    台湾股市周一收跌1.18%至8,947.06点，创近两个月收盘低位。分析师表示，担忧美联储升息风险，虽然
台股上日已反映美股重挫利空，但今日在外资卖超拖累下，指数持续回落第三日下跌。 今日外
资及陆资在台股大幅卖超150.50亿台币，连三个交易日卖超共计286.14亿台币。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币远汇 报31.721/31.7
51，上日收在31.600。
  
    交易员预估，明日台币汇率主要区间暂看在31.650-31.800。
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价     成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      31.716    31.552  31.608-31.745    31.680      9.70    2.35
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      31.715    31.550  31.610-31.741    31.630      5.13    1.07
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价             上周五现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.040/-0.020              -0.050/-0.030
 美元/台币六个月期        -0.205/-0.165              -0.225/-0.185
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　       

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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