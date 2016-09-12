更新版 1-台湾货币市场：中秋节前拆款利率持稳，需求稍大但能按步就班安排资金

* 拆款市场尚且平稳 * 票券商积极寻求跨月资金 * 附买回市况大致持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北9月12日 - 台湾银行间拆款利率周一尚平稳。资金调度人士指出，中秋节四天 连假之前，需求升高，而各方虽对调度操作相对保守，但按步就班的也有不少资金已跨过中 秋，因此目前先以中性看待本周的市况。 他们表示，目前不论拆款承做是七天或14天，需求虽有，但不致畅旺，可见各方对资金 是〞短天的不缺、缺长的。〞至于本周金融市场只开市到周三，大型银行交易人员则认为， 资金情势应可日益平稳，不至于愈来愈紧。 〞老大也是会进来调节(银行准备数字)，是不会太暴走啦，〞一位证券业交易员表示。 一家大型银行交易员也认为，因为要等季底的银行资本适足率(BIS)清晰一些才会调整 拆放款及短票的数字，因此要等中秋过后才会有新的决定。目前看来，中秋节过后开出跨季 拆款的机会颇高。 本地时间17:34 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.716 31.552 台湾加权股价指数<.TWII 8,947.06 9,053.69 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.250% 0.176-0.200% --一周拆款利率区间 0.178-0.300% 0.178-0.280% --两周拆款利率区间 0.180-0.340% 0.180-0.290% **跨月短票资金不好找** 短票市场方面，票券商则表示，原本寄望本周开始，部分民营银行可以加入跨月的短票 买断，但因为中秋节前市场的观望心态还是非常的浓厚，因此观望心态仍使得目前为止这些 银行还是没有任何动作。 他们表示，今日部分可承做的跨月短票要求利率都要到0.30%，不过还是有部分银行维 持原来的利率，区间和上日相比未变。但量能不算太多。 〞今天压力就出来了，才月中就这么难找要跨月的钱真是要命，〞一位大型票券商交易 员说。 今日30天跨季短票卖断利率主要承作在0.29-0.30%，大致同上日。 但也有人认为，既然中秋节前各方保守操作也无法勉强，跨季可能就等节后再说了。 据集保公司资料，周六的自保30天短票成交加权平均利率0.277%，区间在0.25-0.30%， 成交金额为14.51亿台币；前日加权平均利率在0.290%，区间在0.25-0.35%，成交金额为91. 35亿台币。 台湾央行周一发行3,006.5亿台币定存单，今日央行定存单到期3,079.5亿台币，央行定 存单的发行余额减73亿台币。 本周央行定存单总共到期9,414.3亿台币；其余分别为周二4,317.8亿、周三2,017亿台 币。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为45亿台币，累计超额准备2,119亿台币、加 计前期1%的超额准备为3,647亿台币。 **资金需求升但债券PR尚平稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，本周是中秋连四天假期的最后三个交易日，由 于传统中秋假期的资金需求偏高，加上周四又是15日的例行支出高峰，估计本周市场的资金 需求较大。 他们表示，今日的投信资金平平，银行和寿险虽有多钱，但利率一般稍高于投信。 〞寿险和银行还是可以收的到，主要是假期之前的资金需求还是多， 〞一位大型证券 商交易员说。他也认为，中秋节过后因逐渐接近季底，预料市场的资金调度更是将趋向保守 因应，因此季底效应仍然是不可轻忽的因素。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持平；短天期公债RP利率主要区间0. 27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要位于0.27-0.29%；公司债附买回利率主要成交在0. 34-0.35%。 至于大型票券商与金融机构承作利率也是大致未变；短天期公债附买回利率区间在0.21- 0.24%，短天期公司债附买回利率则主要在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率 主要在0.25-0.27%。(完) (审校 乔艳红)