中国央行：开展整治非法买卖银行卡信息专项行动，银行卡风险总体可控

路透北京9月12日 - 中国人民银行周一称，决定于今年9月至明年4月在全国范围内开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动，通过检查银行业金融机构、非银行支付机构、银行卡清算机构的账户信息保护内控管理措施和支付业务系统安全性等措施，严防银行卡信息泄露。

央行联合工信部等印发“开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动”的通知称，2015年中国银行卡欺诈率为1.99BP(每万元中发生的欺诈金额占比)，欺诈损失率为0.13BP；银行卡风险总体可控，欺诈情况好于国际平均水平，但安全问题依然不容忽视。

“不法分子通过电信技术、黑客技术和改造银行卡收单受理终端（POS机具）等手段，窃取银行卡信息进而盗取卡内资金的违法犯罪活动日益猖厥，对社会公众利益和金融体系安全造成了严重威胁。“央行相关负责人在答记者问中称。

央行表示，专项行动将排查存放大量公民个人信息的互联网站和重点行业、单位和企业的信息保护制度和系统的风险漏洞；并破获一批非法买卖银行卡信息的犯罪案件，加大对窃取、收买、非法提供银行卡信息等犯罪的打击力度；集中整治用于非法采集银行卡信息的钓鱼网站、恶意程序（APP）等措施。

2015年中国银行卡在用发卡量达到54.42亿张，同比增长10.25%；交易852.29亿笔，同比增长43.07%；金额669.82万亿元，同比增长48.88%；银行卡渗透率达到47.96%，同比增长0.26个百分点。

2015年全球银行卡欺诈率约为7.76BP（每万元中发生的欺诈金额占比），实际造成的欺诈损失为4.17BP，美国和欧洲地区的银行卡欺诈率分别为14.19BP和5.29BP，欺诈损失率分别为7.86BP和1.38BP。

央行并建议，由于Ⅱ、Ⅲ类户的消费和缴费金额受到一定限制，社会公众在进行小额网络支付、手机支付时可以选用Ⅱ、Ⅲ类户，这样可以有效的隔离资金风险，保护账户资金安全。

央行去年年末发布了《中国人民银行关于改进个人银行账户服务 加强账户管理的通知》，要求个人银行结算账户按照开户申请人身份信息核验方式和风险等级分类。其中，Ⅱ类户可以用于存款、购买投资理财产品和每日不超过1万元的消费和缴费，Ⅲ类户可以用于小额消费和缴费，账户余额不能超过1,000元。（完）

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here (发稿 陈杨；审校 李文科/乔艳红)