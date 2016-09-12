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债券 | 2016年 9月 12日 星期一 18:44 BJT

英国经济：8月出现的反弹迹象或许是海市蜃楼--标普

路透伦敦9月12日 - 评级机构标准普尔周一称，英国经济在退欧公投之后出现的复苏迹象或许是“海市蜃楼”，因为该国与欧盟的关系存在不确定性令企业投资承压。

“虽然消息令人振奋，但我们认为它对英国经济黯淡的长期前景没有影响，”标普全球评级的分析师Sophie Tahiri在报告中称。(完) (编译 白云; 审校 王洋)

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