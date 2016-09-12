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亚洲 | 2016年 9月 12日 星期一 21:53 BJT

美国热股：加拿大化肥商Potash将与Agrium合并，前者盘初小涨

路透9月12日 - 加拿大Agrium和Potash Corp of Saskatchewan Inc 称，两家公司将合并，产生一家备考企业价值达360亿美元的化肥和农产品零售巨擘。

Potash上周五收报16.97美元，周一盘初小涨0.88%，报17.12美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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