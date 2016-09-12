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市场报道 | 2016年 9月 12日 星期一 21:46 BJT

美国热股：Starboard Value披露在PERRIGO持股4.6%，后者盘初劲扬近4%

路透9月12日 - 维权投资者Starboard Value LP披露在生物制药公司PERRIGO CO PLC 持股4.6%，成为后者最大的股东之一。

PERRIGO CO周五收报88.71美元，周一盘初劲扬3.85%，报92.13美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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