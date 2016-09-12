美国热股：特斯拉升级半自动驾驶系统，股价盘初小涨

路透9月12日 - 电动车厂商特斯拉 CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)周日称，公司将升级半自动驾驶系统Autopilot，升级将包括对脱开方向盘驾驶的新限制和其他技术改进，这些功能本有可能避免5月发生的那场致命事故。