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市场报道 | 2016年 9月 12日 星期一 21:42 BJT

美国热股：特斯拉升级半自动驾驶系统，股价盘初小涨

路透9月12日 - 电动车厂商特斯拉 CEO伊隆-马斯克(Elon Musk)周日称，公司将升级半自动驾驶系统Autopilot，升级将包括对脱开方向盘驾驶的新限制和其他技术改进，这些功能本有可能避免5月发生的那场致命事故。

特斯拉股价上周五收报194.47美元，周一盘初小涨0.52%，报195.48美元。(完)

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