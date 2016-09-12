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货币新闻 | 2016年 9月 13日 星期二 00:18 BJT

重发-USDA月报：9月12日美国棉花主要信息

(重发以调整格式)
    路透9月12日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国
棉花主要信息如下，数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位：百万包
，480磅/包)。
    
                        2014/15   2015/16     2016/17   2016/17
                         实际值   　预估值     7月预估   8月预估
  
    种植面积(百万英亩)     11.04     8.58       10.02      10.15
    收割面积(百万英亩)      9.35     8.07        9.53       9.66
    单产/英亩                838      766         800        802
    产量                   16.32    12.89       15.88      16.14
    出口                   11.25     9.15       11.50      11.50
    年末库存                3.65     3.80        4.70       4.90
(完)
    
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 (编译 利棣儿；审校 母红)

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