重发-USDA月报：9月12日美国棉花主要信息

(重发以调整格式) 路透9月12日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国 棉花主要信息如下，数据中亦包括上月的预估值以作比较(单位：百万包 ，480磅/包)。 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 实际值 预估值 7月预估 8月预估 种植面积(百万英亩) 11.04 8.58 10.02 10.15 收割面积(百万英亩) 9.35 8.07 9.53 9.66 单产/英亩 838 766 800 802 产量 16.32 12.89 15.88 16.14 出口 11.25 9.15 11.50 11.50 年末库存 3.65 3.80 4.70 4.90 (完) 浏览美国农业部的相关新闻，请点选 。 CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)