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货币新闻 | 2016年 9月 13日 星期二 00:52 BJT

USDA月报：9月12日美国农作物主要信息

路透9月12日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国
农作物主要信息如下:
    
    大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计)      

                      2014/15    2015/16     2016/17  2016/17
                       实际值     预估       8月  　　9月
大豆
  种植(百万英亩)        83.3     82.7          83.7       83.7
  收割(百万英亩)        82.6     81.8          83.0       83.0
  单产(蒲式耳/英亩)     47.5     48.0          48.9       50.6
  产量                 3,927    3,929         4,060      4,201
  压榨                 1,873    1,900         1,940      1,950
  出口                 1,842    1,940         1,950      1,985
  年末库存               191      195           330        365

豆油(百万磅)
  产量                 21,399   22,080        22,405     22,525
  出口                  2,014    2,400         2,400      2,300
  年末库存              1,855    1,810         1,755      1,735 

豆粕(豆粉)(千短吨)
  产量                 45,062   44,940        46,075     46,275
  出口                 13,108   11,800        12,300     12,300
  年末库存                260      300           300        300
    
小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
                      2014/15    2015/16     2016/17  2016/17
                       实际值     预估       8月  　　9月
  种植(百万英亩)        56.8     54.6          50.8       50.8
  收割(百万英亩)        46.4     47.1          44.1       44.1
  单产(蒲式耳/英亩)     43.7     43.6          52.6       52.6
  产量                 2,026    2,052         2,321      2,321
  出口                   864      775           950        950
  年末库存               752      981         1,100      1,100


玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计)
                      2014/15    2015/16     2016/17  2016/17
                       实际值     预估       8月  　　9月
  种植(百万英亩)        90.6      88.0        94.1       94.1
  收割(百万英亩)        83.1      80.7        86.6       86.6
  单产(蒲式耳/英亩)    171.0     168.4       175.1      174.4
  产量                14,216    13,601      15,153     15,093
  出口                 1,867     1,915       2,175      2,175
  年末库存            1,731     1,716       2,409      2,384(完)
      
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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