USDA月报：9月12日美国农作物主要信息

路透9月12日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国 农作物主要信息如下: 大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 实际值 预估 8月 9月 大豆 种植(百万英亩) 83.3 82.7 83.7 83.7 收割(百万英亩) 82.6 81.8 83.0 83.0 单产(蒲式耳/英亩) 47.5 48.0 48.9 50.6 产量 3,927 3,929 4,060 4,201 压榨 1,873 1,900 1,940 1,950 出口 1,842 1,940 1,950 1,985 年末库存 191 195 330 365 豆油(百万磅) 产量 21,399 22,080 22,405 22,525 出口 2,014 2,400 2,400 2,300 年末库存 1,855 1,810 1,755 1,735 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 45,062 44,940 46,075 46,275 出口 13,108 11,800 12,300 12,300 年末库存 260 300 300 300 小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 实际值 预估 8月 9月 种植(百万英亩) 56.8 54.6 50.8 50.8 收割(百万英亩) 46.4 47.1 44.1 44.1 单产(蒲式耳/英亩) 43.7 43.6 52.6 52.6 产量 2,026 2,052 2,321 2,321 出口 864 775 950 950 年末库存 752 981 1,100 1,100 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 实际值 预估 8月 9月 种植(百万英亩) 90.6 88.0 94.1 94.1 收割(百万英亩) 83.1 80.7 86.6 86.6 单产(蒲式耳/英亩) 171.0 168.4 175.1 174.4 产量 14,216 13,601 15,153 15,093 出口 1,867 1,915 2,175 2,175 年末库存 1,731 1,716 2,409 2,384(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)