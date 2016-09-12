USDA月报：9月12日全球农作物主要信息

路透9月12日 - 美国农业部(USDA)周一公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 9月 8月 9月 小麦(百万吨) 澳洲产量 27.50 26.50 24.50 澳洲出口 19.50 18.50 16.00 阿根廷产量 14.40 14.40 11.30 阿根廷出口 8.00 8.00 9.10 欧盟产量 145.27 147.50 160.01 欧盟出口 26.00 27.00 34.68 加拿大产量 30.50 30.00 27.59 加拿大出口 21.50 21.50 22.13 中国产量 128.00 130.00 130.19 中国进口 3.50 3.50 3.48 大豆(百万吨) 巴西产量 101.00 103.00 96.50 巴西出口 58.40 59.70 55.50 巴西进口 0.35 0.25 0.45 阿根廷产量 57.00 57.00 56.80 阿根廷出口 10.65 10.65 10.30 中国进口 86.00 87.00 82.50 豆油(百万吨) 中国进口 0.82 0.82 0.67 玉米(百万吨) 阿根廷产量 36.50 36.50 28.00 阿根廷出口 24.00 24.00 19.50 南非产量 13.00 13.00 7.00 南非出口 1.50 1.50 0.70 中国产量 216.00 218.00 224.58 中国出口 0.02 0.02 0.02 中国进口 3.00 1.00 3.15 棉花(百万包) 中国产量 21.00 21.00 22.00 中国年末库存 50.60 50.70 60.20 中国出口 0.10 0.10 0.13 中国进口 4.50 4.50 4.41 印度产量 26.50 27.00 26.40(完) 浏览美国农业部的相关新闻，请点选 CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)