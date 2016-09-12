欧元债市：德债收益率在正值区域续升，因全球公债抛售持续

****日韩经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
* 德债收益率触及英国公投退欧以来最高水准
* 全球公债抛盘持续，波动性再度攀升
* 葡萄牙公债收益率跳涨，最多升10个基点至两个月高位
* 欧洲央行按兵不动，对美联储可能加息的不安和对日本央行政策的臆测令欧债承压
路透伦敦9月12日 - 德国指标10年期公债收益率(殖利率)周一在正值区域进一步上升，触及6月英国退欧公投结果公布以来最高水平，因全球债市动荡牵动欧洲市场。
上周欧洲央行在政策会议上按兵不动，令市场失望，且投资者担心美联储是否会在9月加息，以及传闻日本央行正在研究让公债收益率曲线变陡的几个选项，合力打压欧元区公债市场。
公债抛售始于上周末前，给全球市场注入新的波动性，且让人想起去年欧债遭到惨烈抛售，也就是“德债暴跌”的往事。
“制定者是否处于转折点的不确定性大增，”瑞穗的利率策略师Pater Chatwell表示。“我们不得不消化大约三个月的不确定性。”
10年期德债收益率 周一收高3个基点，至0.04%，低于日内高位0.059%，此前多位美联储决策者表示，联储不急于升息，部份投资者担心美联储可能不久会加息。
德债收益率在过去三个交易日上涨约15个基点，结束了6月23日英国公投退欧以来收益率为负的时期。
过去三个交易日10年期德债价格累计下跌近两个大点。
德债被抛售，使七年期德债收益率升至负0.40%以上，使符合欧洲央行购债条件的德债品种增加。
低评级南欧公债也承压，因风险意愿回落引发欧洲股市录得近三个月来最大单日跌幅。
葡萄牙10年期公债收益率 升10个基点，至两个月高位的近3.28%，后小幅回落。
意大利 和西班牙公债 收益率升至数周高位，其他欧债收益率日内上涨2-3个基点。(完)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍