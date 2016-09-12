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亚洲 | 2016年 9月 13日 星期二 01:32 BJT

欧元债市：德债收益率在正值区域续升，因全球公债抛售持续

* 德债收益率触及英国公投退欧以来最高水准

* 全球公债抛盘持续，波动性再度攀升

* 葡萄牙公债收益率跳涨，最多升10个基点至两个月高位

* 欧洲央行按兵不动，对美联储可能加息的不安和对日本央行政策的臆测令欧债承压

路透伦敦9月12日 - 德国指标10年期公债收益率(殖利率)周一在正值区域进一步上升，触及6月英国退欧公投结果公布以来最高水平，因全球债市动荡牵动欧洲市场。

上周欧洲央行在政策会议上按兵不动，令市场失望，且投资者担心美联储是否会在9月加息，以及传闻日本央行正在研究让公债收益率曲线变陡的几个选项，合力打压欧元区公债市场。

公债抛售始于上周末前，给全球市场注入新的波动性，且让人想起去年欧债遭到惨烈抛售，也就是“德债暴跌”的往事。

“制定者是否处于转折点的不确定性大增，”瑞穗的利率策略师Pater Chatwell表示。“我们不得不消化大约三个月的不确定性。”

10年期德债收益率 周一收高3个基点，至0.04%，低于日内高位0.059%，此前多位美联储决策者表示，联储不急于升息，部份投资者担心美联储可能不久会加息。

德债收益率在过去三个交易日上涨约15个基点，结束了6月23日英国公投退欧以来收益率为负的时期。

过去三个交易日10年期德债价格累计下跌近两个大点。

德债被抛售，使七年期德债收益率升至负0.40%以上，使符合欧洲央行购债条件的德债品种增加。

低评级南欧公债也承压，因风险意愿回落引发欧洲股市录得近三个月来最大单日跌幅。

葡萄牙10年期公债收益率 升10个基点，至两个月高位的近3.28%，后小幅回落。

意大利 和西班牙公债 收益率升至数周高位，其他欧债收益率日内上涨2-3个基点。(完) 　　

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