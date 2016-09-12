纽约期市：纽约可可从七个半月低位反弹，原糖上涨

路透纽约/伦敦9月12日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一在跌至七个 半月低位后反弹收高，在上周大跌后修正，外围商品市场普涨为可可市场 提供支撑。 原糖期货也上涨，提振10月白糖较12月合约升水触及合约高位，10月 合约将在本周稍后到期。咖啡期货涨跌互见，盘中走势震荡。 12月纽约可可 收涨28美元，或1%，报每吨2,790美元，盘中触 及1月28日来次月合约最低2,743美元。 12月伦敦可可 收涨19英镑，或0.9%，报每吨2,202英镑，此前 降至5月27日来最低2,160英镑。 可可价格最初延续周五大跌势态，因消息称科特迪瓦可能取消20-25 万吨可可出口，将其再销售。 “可可受到宏观因素扶助，出现小幅修正上涨，”一位美国可可交易 商表示。 “可能吸引了一些商业买盘，因没有人确定科特迪瓦的情况将会如何 发展。” 10月原糖期货 收涨0.16美分，或0.8%，报每磅20.85美分。 白糖上涨，和追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 走势一致。 将在周四到期的10月白糖期货 收高15.50美元，或2.9%，报每 吨556.70美元，10月白糖较12月合约溢价走宽至7.50美元的合约高位。 12月阿拉比卡咖啡 收跌0.25美分，或0.2%，报每磅1.509美元 。11月罗布斯塔咖啡 收高17美元，或0.89%，收报每吨1,926美元 。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)