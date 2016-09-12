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市场报道 | 2016年 9月 13日 星期二 03:08 BJT

纽约期市：纽约可可从七个半月低位反弹，原糖上涨

路透纽约/伦敦9月12日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一在跌至七个
半月低位后反弹收高，在上周大跌后修正，外围商品市场普涨为可可市场
提供支撑。

    原糖期货也上涨，提振10月白糖较12月合约升水触及合约高位，10月
合约将在本周稍后到期。咖啡期货涨跌互见，盘中走势震荡。
    
    12月纽约可可 收涨28美元，或1%，报每吨2,790美元，盘中触
及1月28日来次月合约最低2,743美元。 
       
    12月伦敦可可 收涨19英镑，或0.9%，报每吨2,202英镑，此前
降至5月27日来最低2,160英镑。
    
    可可价格最初延续周五大跌势态，因消息称科特迪瓦可能取消20-25
万吨可可出口，将其再销售。
    
    “可可受到宏观因素扶助，出现小幅修正上涨，”一位美国可可交易
商表示。
    
    “可能吸引了一些商业买盘，因没有人确定科特迪瓦的情况将会如何
发展。”
    
    10月原糖期货 收涨0.16美分，或0.8%，报每磅20.85美分。
    
    白糖上涨，和追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 
走势一致。
    
    将在周四到期的10月白糖期货 收高15.50美元，或2.9%，报每
吨556.70美元，10月白糖较12月合约溢价走宽至7.50美元的合约高位。
    
    12月阿拉比卡咖啡 收跌0.25美分，或0.2%，报每磅1.509美元
。11月罗布斯塔咖啡 收高17美元，或0.89%，收报每吨1,926美元
。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


 (编译 利棣儿；审校 母红)

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