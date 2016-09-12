美国债市：公债收益率曲线走陡，因预期美国短期内升息的可能性下降

****日韩经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
* 公债收益率差触及逾一个月最宽 * 美国标售240亿美元三年期公债和200亿美元10年期公债 * 美联储理事布雷纳德促请美联储在升息问题上谨慎行事 路透纽约9月12日 - 美国公债收益率差周一触及逾一个月最阔，因美 联储理事布雷纳德称，美联储必须谨慎行事，不要过快撤走货币刺激举措 。 美联储理事布雷纳德称，在联储升息前，她希望看到更为强劲的消费 者支出增长趋势，和通胀上升的迹象，且美国仍容易受到疲弱的海外经济 状况冲击。 布雷纳德的讲话降低了原本就不高的下周升息预期，同时增加了底前 加息的不确定性。多数人预计联储会在年底采取行动。 “在升息时间和年内升息的可能性上市场倍感纠结，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 收益率曲线走陡，“反映市场对经济扩张和通胀上升的幅度，抑或美 联储将在较长时间内保持低利率的可能性更加有信心，”Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至119个基点，为8 月5日来最宽水准。8月30日收益率差为102个基点。 指标10年期公债 价格上涨1/32，收益率报1.670%，周一 稍早升至6月24日来最高1.697%。 根据CME Group的FedWatch工具，交易商预计，美联储在9月20-21日 政策会议上加息的机率从周一稍早的21%降至15%。 美联储在12月13-14日政策会议上加息的机率从稍早的54%升至59.3% 。 市场将关注分别在周四和周五公布的美国零售销售和消费者物价指数 ，寻找美国经济力道能否支持加息的迹象。 美联储理事布雷纳德讲话前，美国进行了200亿美元10年期公债 标售，需求疲弱。 此次标售的得标利率为1.699%，较标售前二级市场的收益率高近1个 基点。 财政部还标售了240亿美元三年期公债，得标利率为0.947%。 政府将在周二标售120亿美元30年期公债。 -----------------------1943 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-30/32 (+01/32) 0.778 五年期公债 99-20/32 (+04/32) 1.201 10年期公债 98-15/32 (+01/32) 1.670 30年期公债 96-28/32 (-04/32) 2.397(完)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍