美国债市：公债收益率曲线走陡，因预期美国短期内升息的可能性下降

* 公债收益率差触及逾一个月最宽 * 美国标售240亿美元三年期公债和200亿美元10年期公债 * 美联储理事布雷纳德促请美联储在升息问题上谨慎行事 路透纽约9月12日 - 美国公债收益率差周一触及逾一个月最阔，因美 联储理事布雷纳德称，美联储必须谨慎行事，不要过快撤走货币刺激举措 。 美联储理事布雷纳德称，在联储升息前，她希望看到更为强劲的消费 者支出增长趋势，和通胀上升的迹象，且美国仍容易受到疲弱的海外经济 状况冲击。 布雷纳德的讲话降低了原本就不高的下周升息预期，同时增加了底前 加息的不确定性。多数人预计联储会在年底采取行动。 “在升息时间和年内升息的可能性上市场倍感纠结，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli说。 收益率曲线走陡，“反映市场对经济扩张和通胀上升的幅度，抑或美 联储将在较长时间内保持低利率的可能性更加有信心，”Kohli说。 五年期和30年期公债收益率差 走宽至119个基点，为8 月5日来最宽水准。8月30日收益率差为102个基点。 指标10年期公债 价格上涨1/32，收益率报1.670%，周一 稍早升至6月24日来最高1.697%。 根据CME Group的FedWatch工具，交易商预计，美联储在9月20-21日 政策会议上加息的机率从周一稍早的21%降至15%。 美联储在12月13-14日政策会议上加息的机率从稍早的54%升至59.3% 。 市场将关注分别在周四和周五公布的美国零售销售和消费者物价指数 ，寻找美国经济力道能否支持加息的迹象。 美联储理事布雷纳德讲话前，美国进行了200亿美元10年期公债 标售，需求疲弱。 此次标售的得标利率为1.699%，较标售前二级市场的收益率高近1个 基点。 财政部还标售了240亿美元三年期公债，得标利率为0.947%。 政府将在周二标售120亿美元30年期公债。 -----------------------1943 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-30/32 (+01/32) 0.778 五年期公债 99-20/32 (+04/32) 1.201 10年期公债 98-15/32 (+01/32) 1.670 30年期公债 96-28/32 (-04/32) 2.397(完)