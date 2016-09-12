加拿大股市：收高，因Open Text受交易消息提振且美联储官员发表鸽派讲话

路透多伦多9月12日 - 加拿大主要股指周一收高，软件公司Open Tex t收购同业资产，消息带动公司股价跳涨，且市场对美国联邦储备理事会( 美联储/FED)短期内升息的预期下降。 加拿大主要股指上涨，而美股的升幅更大，此前美联储理事布雷纳德 称美联储须谨慎行事，不要过快撤走货币刺激举措。 多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨57.06点，或0.39%，报 14,597.06点。 10大类股有六种上涨，材料股上涨1.9%，金融股下滑0.2%。 Open Text跳涨9%，此前该公司同意以16.2亿美元买入戴尔-易安信的 企业内容分支。 Potash Corp 下跌1.4%，Agrium Inc 下滑2.5%，此 前两家公司同意合并，产生一家备考企业价值约为360亿美元的化肥和农 产品零售巨擘。(完)