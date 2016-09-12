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市场报道 | 2016年 9月 13日 星期二 05:32 BJT

加拿大股市：收高，因Open Text受交易消息提振且美联储官员发表鸽派讲话

路透多伦多9月12日 - 加拿大主要股指周一收高，软件公司Open Tex
t收购同业资产，消息带动公司股价跳涨，且市场对美国联邦储备理事会(
美联储/FED)短期内升息的预期下降。
    
    加拿大主要股指上涨，而美股的升幅更大，此前美联储理事布雷纳德
称美联储须谨慎行事，不要过快撤走货币刺激举措。 
    
    多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨57.06点，或0.39%，报
14,597.06点。
    
    10大类股有六种上涨，材料股上涨1.9%，金融股下滑0.2%。
    
    Open Text跳涨9%，此前该公司同意以16.2亿美元买入戴尔-易安信的
企业内容分支。
    
    Potash Corp 下跌1.4%，Agrium Inc 下滑2.5%，此
前两家公司同意合并，产生一家备考企业价值约为360亿美元的化肥和农
产品零售巨擘。(完)

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