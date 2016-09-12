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亚洲 | 2016年 9月 13日 星期二 05:24 BJT

韩国数据：韩国8月进口价格以八个月来最快速度下降

路透首尔9月13日 - 韩国央行周二发布的数据显示，韩国8月以韩元计价的进口物价同比降幅为八个月来最大，给原本低迷的通胀带来进一步的下行压力。

韩国央行数据显示，8月以韩元计价的进口价格较去年同期下跌8.5%，为去年12月以来最大降幅，7月同比下跌7.1%。

所有分项指数下跌，因根据路透计算，8月韩元兑美元较上年同期升值约6%。

8月进口价格较上月下跌1.9%，7月为下跌2.8%。

8月以韩元计价的出口价格较去年同期下跌9.7%，为2014年6月来最大降幅。7月经修正后为下跌7.4%。

以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：

8月 7月 6月　 5月　 4月 进口物价

较上年同期(%) -8.5 -7.1 -4.9 -5.1 -7.1

较上月(%) -1.9 -2.8 +0.8 +3.5 -1.8 出口物价

较上年同期(%) -9.7 -7.4 -4.9 -4.0 -5.2

较上月(%) -1.9 -2.1 +0.1 +2.4 -2.9(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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