韩国数据：韩国8月进口价格以八个月来最快速度下降

****日韩经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透首尔9月13日 - 韩国央行周二发布的数据显示，韩国8月以韩元计价的进口物价同比降幅为八个月来最大，给原本低迷的通胀带来进一步的下行压力。
韩国央行数据显示，8月以韩元计价的进口价格较去年同期下跌8.5%，为去年12月以来最大降幅，7月同比下跌7.1%。
所有分项指数下跌，因根据路透计算，8月韩元兑美元较上年同期升值约6%。
8月进口价格较上月下跌1.9%，7月为下跌2.8%。
8月以韩元计价的出口价格较去年同期下跌9.7%，为2014年6月来最大降幅。7月经修正后为下跌7.4%。
以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：
8月 7月 6月 5月 4月 进口物价
较上年同期(%) -8.5 -7.1 -4.9 -5.1 -7.1
较上月(%) -1.9 -2.8 +0.8 +3.5 -1.8 出口物价
较上年同期(%) -9.7 -7.4 -4.9 -4.0 -5.2
较上月(%) -1.9 -2.1 +0.1 +2.4 -2.9(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍