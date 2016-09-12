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亚洲 | 2016年 9月 13日 星期二 06:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         100.80    +1.18    +1.18   4058406
    京东                26.50    +0.13    +0.49  12456604
    新浪              76.14    +1.02    +1.36   1894304
    搜狐              42.45    +1.01    +2.44    268874
    网易             230.07   +16.90    +7.93   1754154
    百度             184.13    +2.03    +1.11   2779138
    
    台湾
    台湾积体电路       28.99    +0.40    +1.40   1328196
    联电                1.87    +0.01    +0.54     56154
    日月光              5.86    -0.04    -0.68    169420
    硅品精密           7.26    +0.03    +0.41    225358
    和信超媒体         2.62    -0.01    -0.38      3186
    友达                3.59    -0.03    -0.83    229595
    中华电信           35.79    +0.40    +1.13     30476
    台湾国际航电      47.86    +0.42    +0.89   1706604
    
    香港
    中国移动           61.78    +0.13    +0.21    186060
    中国联通           11.66    -0.13    -1.10     97001
    中国电信           50.78    +0.46    +0.91      4707
    中芯国际            5.39    -0.10    -1.82    101848
    电讯盈科         6.43    +0.03    +0.50       280
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 郑茵 审校 王丽鑫)

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