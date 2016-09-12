澳新经济指标预测--9月13日-9月20日****

****日韩经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月12日当周 9月13日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数 8月 -- 正8 企业信心指数 -- 正4 2245 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元) 第二季 赤字4.11 盈余13.06 年度经常帐收支(亿新西兰元) 截至6月底 赤字67.4 赤字75 9月14日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- +2.0% 2230 新西兰制造业表现指数(PMI) 8月 -- 55.8 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +1.1% +0.7% (较上年同期) +3.7% +2.8% 9月15日(四) 0130 澳洲新车销售 8月 -- -1.3% 0130 澳洲就业人数(万人) 8月 增加1.5 增加2.62 全职就业人数(万人) -- 减少4.54 就业参与率 64.9% 64.9% 失业率 5.7% 5.7% 9月16日(五) 0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 9月 -- 48.70 0300 新西兰公债海外持有比例 8月 -- 63.9% 9月19日当周 9月19日(一) 暂无重要经济数据公布。 9月20日(二) 0130 澳洲房屋价格指数 第二季 -- -0.2% 2245 新西兰移民/短期访问者人数净变化 8月 -- +14.40% 永久性/长期移民人数净变化(人) -- +5,600 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 侯雪苹；审校 郑茵)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍