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亚洲 | 2016年 9月 13日 星期二 07:08 BJT

****澳新经济指标预测--9月13日-9月20日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值   
         
   
    9月12日当周 
    
    9月13日(二)
    0130 澳洲国民银行(NAB)企业状况指数             8月         --          正8
                          企业信心指数                         --          正4  
 
    2245 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元)         第二季   赤字4.11  盈余13.06
               年度经常帐收支(亿新西兰元)        截至6月底 赤字67.4     赤字75
    
    9月14日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                        9月         --       +2.0%   
    2230 新西兰制造业表现指数(PMI)                 8月         --        55.8
    2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)          第二季    +1.1%       +0.7%
                                (较上年同期)                +3.7%       +2.8%
    
    9月15日(四)
    0130 澳洲新车销售                              8月         --       -1.3%
    0130 澳洲就业人数(万人)                        8月    增加1.5    增加2.62
             全职就业人数(万人)                                --    减少4.54
             就业参与率                                     64.9%       64.9%
             失业率                                          5.7%        5.7%
    
    9月16日(五)
    0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI)   9月         --       48.70
    0300 新西兰公债海外持有比例                    8月         --       63.9%
    
    9月19日当周
    
    9月19日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    9月20日(二)
    0130 澳洲房屋价格指数                       第二季         --        -0.2%
    2245 新西兰移民/短期访问者人数净变化           8月         --      +14.40%  
      
               永久性/长期移民人数净变化(人)                   --       +5,600 
    (完)

  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (编译 侯雪苹；审校 郑茵)

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