日韩经济指标预测--9月13日-9月20日****

****日韩经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月12日当周 9月12日(一) 2350 日本大型制造业景气判断指数 第三季 -- 负11.1 9月13日(二) 暂无重要经济数据公布。 9月14日(三) 0430 日本工业生产修正值 7月 -- 持平 产能利用率指数(较前月) -- +1.5% 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 9月 -- 正1 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超13,264 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超19 9月15日(四) -- 韩国贸易收支(亿美元) 8月修正值 -- 顺差53 出口 -- +2.6% 进口 -- +0.1% 9月16日(五) 0200 日本路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 9月 -- 40.0 0200 韩国路透/益普索主要消费者信心指数(PCSI) 9月 -- 37.6 9月19日当周 9月19日(一) 暂无重要经济数据公布。 9月20日(二) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.1% (较上年同期) -- -2.4% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 8月 -- 顺差5,135 出口(较上年同期) -- -14.0% 进口(较上年同期) -- -24.7% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍