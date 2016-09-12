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债券 | 2016年 9月 13日 星期二 07:20 BJT

美国债市：三年期公债标售得标利率创下3月以来的最高

路透纽约9月12日 - 根据美国财政部的数据，周一标售的240亿美元三年期公债，得标利率为0.947%，创下3月以来的最高水平。

初级市场交易商买下了40.54%的新债 ，为自6月以来的最高比例。(完) (编译 侯雪苹；审校 徐文焰)

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