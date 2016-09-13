美国个股：自由港将以20亿美元将美湾油气资产售予阿纳达科

路透9月12日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周一称将以20亿美元，把墨西哥湾深水石油及天然气资产售予阿纳达科石油公司(Anadarko Petroleum) 。自由港目前正打算削减沉重的债负。

阿纳达科希望这宗交易将助其五年内在美国墨西哥湾的产量增加一倍以上。自由港之前曾试图出售整个或部分油气业务，但没有成功。该公司5月时放弃启动油气业务首次公开发行(IPO)的计划。

阿纳达科表示，将发行3,530万股股票来融资这宗交易。增发新股通常不受现有股东的欢迎，阿纳达科石油股价在盘后交易时段重挫2.9%。

自由港股价周一大涨7.9%，报11.08美元，但在盘后交易时段未成交。

自由港执行长Richard Adkerson在一份声明稿中指出，交易完成后，自由港2016年资产出售将超过60亿美元。交易预计年底前完成。(完) (编译 张若琪 审校 陈宗琦)