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亚洲 | 2016年 9月 13日 星期二 07:35 BJT

企业并购：瑞萨电子将以32亿美元现金买下美国芯片商Intersil

路透东京9月13日 - 日本瑞萨电子 周二表示，将以32.19亿美元买下美国芯片(晶片)生产商Intersil 。此时全球半导体行业正掀起一波并购浪潮。

瑞萨电子控制着全球车用微控制器芯片市场将近40%的份额。该公司表示，希望在2017年6月完成这笔现金交易，以便全面控股Intersil。

电脑与智能手机行业的增长脚步放缓，在全球引发大量并购交易，芯片厂商转向汽车电子等领域以实现销售增长。(完) (编译 徐文焰；审校　戴素萍)

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