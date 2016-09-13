金砖国家：9月12日股汇市收盘纵览

中国外交：任何外国不要指望中国会拿自己核心利益做交易--国务委员
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透9月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月12日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌2.19%，报889.41点。
《综述》美联储加息预期升温令A股踉跄后退，但短期难脱区间震荡
中国汇市：人民币收平无视中间价大跌，大行组合拳稳定市场预期
香港股市：恒指收低3.4%，录得七个月最大单日跌幅
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巴西股市：虽然区域股市下跌，巴西股市逆势上涨，巴西国家石油公司(Petrobras)对大盘构成很大提振，该公司稍早公布8月产出创下历史新高，另外淡水河谷 股价亦上扬，也对大盘提供支撑。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.01%，报58,586.114点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2475/90，上日收报3.2781/00。
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南非股市：尾随其他新兴市场下跌，因美国可能升息的市场氛围冲击资产价格。指标Top-40指数 收盘下跌0.94%，报46,294.07点；大盘综合指数 收盘下跌1.02%，报52,802点。
南非汇市：兰特在震荡交易中走坚，投资者对美国升息时机不确定
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印度股市：收盘下跌逾1.5%，尾随其他亚洲市场收低，因市场对于美联储下周可能升息的看法升温。BSE指数 收盘下跌1.54%，报28,353.54点；NSE指数 收盘下跌1.7%，报8,715.6点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.915/66.925，上日收报66.675/66.685。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.41%，报983.78点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.44%，报510.65点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.36%，报64.588；卢布兑欧元 升值0.35%，报72.55。(完) (编译 张明钧; 审校 杜明霞)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透上海1月14日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过41亿元人民币。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。