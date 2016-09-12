《中国报摘》--中国证券报9月13日

****日韩经济指标预测--1月16日-1月23日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
* 头版头条:
--记者从权威渠道获悉，为确保私募机构做市业务试点工作顺利启动，全国股转公司周一召开会议对有关工作进行安排部署；其中私募机构申请新三板做市业务试点，应具备实缴注册资本不低于1亿元人民币、近三年年均资产管理规模不低于人民币20亿元等门槛。
* 其他:
--国家发改委、国家能源局、工信部、住建部四部门联合发布《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》，提出包括加强现有居民区设施改造、规范新居住区设施建设、做好工程项目规划衔接、积极开展试点示范在内的鼓励居民区充电桩建设发展多项措施。
--继微信支付宣布提现收费后，支付宝周一也发布公告称，将于10月12日起对个人用户超出免费额度的提现收取0.1%的服务费。
--中技控股 公告，拟以16.32亿元购买品田投资和宏达矿业合计持有的宏投网络51%股权；宏投网络所持资产的核心为Jagex游戏公司，拥有其100%股权，Jagex是英国最大的在线游戏的开发商和发行商之一。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 林高丽)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月15日(日) 2350 日本企业物价指数(较前月) 12月 +0.3% +0.4% (较上年同期) -1.5% -2.2% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 -1.7% +4.1% (较上年同期) +8.1% -5.6% 1月16-22日 -- 韩国贸易收支(亿美元) 12月修正值 --
路透1月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月13日(周五)走势纵览。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍