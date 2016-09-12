版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 13日 星期二 07:52 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月13日

* 头版头条:

--记者从权威渠道获悉，为确保私募机构做市业务试点工作顺利启动，全国股转公司周一召开会议对有关工作进行安排部署；其中私募机构申请新三板做市业务试点，应具备实缴注册资本不低于1亿元人民币、近三年年均资产管理规模不低于人民币20亿元等门槛。

* 其他:

--国家发改委、国家能源局、工信部、住建部四部门联合发布《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》，提出包括加强现有居民区设施改造、规范新居住区设施建设、做好工程项目规划衔接、积极开展试点示范在内的鼓励居民区充电桩建设发展多项措施。

--继微信支付宣布提现收费后，支付宝周一也发布公告称，将于10月12日起对个人用户超出免费额度的提现收取0.1%的服务费。

--中技控股 公告，拟以16.32亿元购买品田投资和宏达矿业合计持有的宏投网络51%股权；宏投网络所持资产的核心为Jagex游戏公司，拥有其100%股权，Jagex是英国最大的在线游戏的开发商和发行商之一。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 边竞; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐