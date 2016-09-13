《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月13日

*工商时报：

--安定基金接管的朝阳人寿目前正在进行标售过程，传出有逾四家金控、二家寿险竞抢，竞争十分激烈，金管会也开出增加5%或250亿台币的海外投资额度，及相关RBC宽容等行政优惠，10月底标售时，业者预估安定基金弥补金额应低于20亿台币。

--据悉，票券公会日前已由理事长、华票董事长吴正庆出面，拜会不当党产处理委员会主委顾立雄，争取能让国民党营事业中投公司到期的商业本票能续保，由于评估若未谨慎处理将酿成金融业的系统性风险，委员会目前已在评估缓抽国民党银根的可行性，预定在下周对外公布最后的决定。

*经济日报：

--台北市昨日提出房屋税改革三方案，包括旧屋房屋税完全不变、全面调升15年以内中古屋房屋税、或仅调升15年内豪宅房屋税。不过，三方案的共通点都是取消新成屋的加价项目，并将豪宅税计算公式的〞路段率〞改为〞固定比率〞，可望降低商办大楼及十层以上新成屋和豪宅的房屋税。

--筹措长照财源，行政院敲定提高遗赠税、菸税及菸捐，做为特定财源，其中遗赠税率将从现行10%改为〞10%、15%及20%〞三级制，遗产净额1亿台币以上、赠与净额5,000万台币以上的富人，受影响最大，税负将倍增。

--新政府喊出〞创新、就业、分配〞并重的经济模式，工总理事长许胜雄直言，应先把饼做大，加入〞成长〞并靠投资来带动；工研院院长室资深特助杜紫宸则忧心，缺能源的议题未解，政府又抛出2025年非核家园的目标，影响投资信心。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。