《台湾重要政经日程》--9月13日-11月21日

=====================今日重要政经消息==============================
9/13(二)
--9:00 行政院长林全赴立法院施政报告总质询。
--9:00 2016人民币国际化论坛。
--9:30 2016投资台湾商机研讨会。
====================================================================
9/14(三)
--12:30 台湾央行标售两年期定存单，金额300亿台币。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
9/22(四)
--08:30 主计总处公布8月季调后失业率，上月为3.96%。
--16:00 经济部公布8月外销订单年变动率，上月为年减3.4%。
9/23(五)
--16:20 台湾央行公布8月M2货币总计数年增率，上月为年增4.70%。
9/27(二)
--16:00 经济部公布8月工业生产指数年变动率，上月为年减0.31%。
10/5(三)
--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)；上月CPI年增率0.57%。
10/7(五)
--16:00 经济部公布9月出口数据，上月为年增1%。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
11/21(二)
--16:20 台湾央行公布第三季经常帐，上季顺差171.3亿美元。
注：*代表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 曾祥进)