《全球重要经济事件一览表》--9月13日-9月20日

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9月13日(二)
北京--国务院新闻办公室将于当日上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，介绍2016年8月份国民经济运行情况。
维也纳--央行官员会议，讨论“变革时代的中央银行”(至9月14日)。欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼、瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)、中国人民银行副行长易纲等将出席会议。
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)前主席格林斯潘参加由胡佛研究所主办的“选举、决策及经济不确定性”的会议(2100)。
米兰--意大利经济部长帕多安在意大利经济展望和银行体系会议上发表讲话。
意大利特兰托--欧洲央行总裁德拉吉在意大利发表讲话(0900)。
法国斯特拉斯堡--欧洲央行执委劳滕施莱格在一次活动上发表讲话(1800)。
9月14日(三)
伦敦--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表演讲(1015)。
斯特拉斯堡--欧盟执委会主席贾克在欧洲议会发表其年度国情咨文(0700)。
法罗群岛--丹麦央行公布新的经济增长预估值，并举行季度新闻发布会(0830)。
曼谷--泰国召开货币政策委员会会议(0730)。
9月15日(四)
伦敦--肯尼亚-英国贸易和投资论坛。
伦敦--英国央行公布利率决定(1100)。
伯恩--瑞士央行货币政策评估(0630)。
曼谷--泰国央行举行为期两天学术讨论会。央行总裁威拉泰将发表演说。
新加坡--新加坡金融管理局局长孟文能(Ravi Menon)发表讲话(0100)。
9月16日(五)
布拉提斯拉瓦--欧盟峰会。除英国外的27个欧盟国家领导人将讨论如何在英国退欧公投后提振欧盟经济(0600)。
莫斯科--俄罗斯央行公布利率决定(1030)。
9月19日(一)
暂无重要经济事件预告。
9月20日(二)
华盛顿--美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的议息会议，会议议程包括“经济预测摘要(Summary of Economic Projections)”
纽约--西班牙代理经济部长德金多斯出席全球经济论坛。
魁北克市--加拿大央行总裁波洛兹将在魁北克市发表讲话，之后召开新闻发布会(1630)。
伦敦--英国央行金融政策委员会召开会议。
悉尼--澳洲央行将公布9月货币政策会议记录(0130)。
东京--日本央行召开货币政策会议(至9月21日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王颖；审校 龚芳)