《路透晚报》--9月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国经济L型企稳但投资不确定风险犹存，政策面仍需未雨绸缪

中国8月宏观数据齐超预期，内外需略改善带动工业增速升至五个月高位，基建和房地产投资反弹助力整体投资持稳，零售销售则在汽车消费等拉动下回升。结合此前公布的贸易和通胀数据，证实中国经济已走出7月低谷，三季度GDP增速或与上半年持平。

--中国财政：8月财政支出大幅反弹收入增速降至1.7%，未来几月增收压力大

中国财政部公布数据显示，受营改增政策性减收效应显现以及同比高基数等影响，8月财政收入增速下滑至1.7%，支出则从上月的低点大幅回升至10.3%，未来几月财政收入形势仍不容乐观，收支矛盾仍然存在。

--中国数据：1-8月FDI同比增长4.5%，8月单月增长5.7%--商务部

中国商务部公布，1-8月中国实际使用外资金额（FDI）5,488.3亿元人民币（折858.8亿美元），同比增长4.5%（未含银行、证券、保险领域数据）；同期全国新设立外商投资企业18,538家，同比增长10.2%。

--中国经济：2018年可能二次探底，建议增长目标为6.5%上下1个百分点--专家

中国国家信息中心经济预测部主任祝宝良撰文称，从经济周期看，中国经济有可能在2018年左右第二次探底，综合考虑潜在经济增长能力趋势，他建议当前的经济增长调控目标可以在6.5%上下1个百分点之间。

--中国房地产：1-8月房地产开发投资同比增5.4%，新开工面积增12.2%

中国国家统计局公布，1-8月全国房地产开发投资同比增长5.4%，增速接近1-7月的5.3%；同期房屋新开工面积同比增长12.2%，稍低于前值13.7%。

--中国人事：李鸿忠任天津市委书记，黄兴国不再代理天津市委书记--新华

新华社报导称，李鸿忠任天津市委委员、常委、书记，不再担任湖北省委书记、常委、委员职务。

--《财经洞察》全球流动性收缩或具有中长期性

全球金融市场近期对货币政策的质疑逐渐升温，并且逐步形成了全球主要央行宽松政策将逐步退出及流动性紧缩预期，金融市场股票、债券、外汇资产出现波动。

--台湾政经：行政立法协调达成包括两岸协议监督条例等32项优先法案共识

台湾行政院表示，行政和立法院的政策协调会已达成32案优先审议法案共识，其中包括提出民进党团版的〞两岸订定协议监督条例草案〞。

【固定收益】

--《综述》中国央行重启28天逆回购，意外降利率尽显呵护节前流动性之意

中国央行公开市场仍维持较高强度资金投放，单日净投放达1,000亿元人民币，同时在时隔七个月后重启28天期逆回购并意外下调利率；中秋小长假将近，随后国庆长假又相距不远，两节叠加影响下流动性渐显吃紧，央行加量投放并辅以跨节的28天逆回购施以援手。

--中国新债：铁路总公司今年将发行1,700亿元铁道债，银行首次进入承销团

中国国家发改委公告，核准中国铁路总公司分期发行3,000亿元人民币铁路建设债券（企业债），其中今年发行1,700亿元。明日(14日)铁路总公司将招标发行今年第一期200亿元铁路建设债券，期限包括10年和20年。

--中国货币市场：节日及汇率等因素致资金紧绷加剧，期盼央行投放再加力

中国银行间市场资金紧绷加剧，主要回购利率亦多明显反弹。中秋及国庆两节日将接踵而至，银行备付需求不断升温；而短期人民币贬值压力加大，维稳汇价又对流动性形成扰动，加上季末MPA（宏观审慎评估）等因素，短期资金面面临持续考验。

--中国债市动态：现券收益率小幅下行，28天逆回购利率调降安抚市场情绪

中国银行间债市早盘现券收益率小幅下行，国债期货转涨。交易员称，央行公开市场继续净投放，并调降28天逆回购利率，操作情况明朗之后，市场对去杠杆的担忧情绪有所缓和；宏观数据小幅好于预期也冲击不大。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小幅震荡表现与中间价脱节，短期料延续窄幅整理

人民币兑美元即期早盘维持在6.68元附近小幅震荡，和中间价宽幅升贬近乎脱节。交易员称，近期客盘有购汇需求，大行依旧在6.68元附近提供美元流动性，由于汇价并未见明显变化，部分机构参与倒量，预计中秋节小长假前汇价延续窄幅整理走势。

--离岸人民币：台湾金融业呼吁两岸应签署货币互换协议，扩大回流机制

台湾发展离岸人民币业务遭遇瓶颈，金融界呼吁，两岸应尽速签署货币互换协议(SWAP)，扩大回流机制，方有助于台湾发展更多元商品，有利业务进一步增长。

--离岸人民币：7月渣打人民币指数较上月微升，但离岸企业充斥着贬值预期

渣打银行公布最新的人民币环球指数，7月份指数轻微上升，由6月份修订后的1,929点上升至1,930点，而这已是2016年1月后首次录得的升幅，亦是指数被去年8月汇改拖低以来的第二次上升。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数全部反弹，CFETS指数微升至94.15

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微升0.14%至94.15；SDR篮子指数微升至94.79，BIS篮子指数微升至94.77。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指微幅收升，宏观数据超预期但节前市场整体仍疲弱

中国股市沪综指微幅收升。分析师指出，受昨晚海外市场反弹带动，今日大盘一度高开但随后震荡走低，市场热点散乱且不持续，尾盘出现拉升翻红；技术面显示，30日均线（3,020点）处存在一定支撑，料中秋小长假前市场整体走势仍疲弱。

--中国能源：8月粗钢产量同比增3%，原油加工量降0.7%--国家统计局

中国国家统计局公布，8月粗钢产量为6,857万吨，同比增长3.0%；当月原油加工量4,428万吨，同比下降0.7%。

--中国证券：新三板做市商将扩围至私募机构，注册资本不低于1亿--报载

随着新三板挂牌公司数量突破9,000家，做市商扩围的进程也在提速。中国证券报报导，全国股转公司已对私募机构参与做市试点进行部署，条件包括实缴注册资本不低于1亿元人民币、近三年年均资产管理规模不低于20亿元等“门槛”。

--香港新股：招商证券拟发行不超过11.8亿股H股，今年业绩可能大为减退

中国大型券商招商证券称，拟发行不超过11.8亿股H股在香港上市，集资主要作拓展业务之用，并预计今年的业绩可能大为减退。

--香港新股：邮储银行确定六名基石投资者，合占IPO比重逾七成--销售文件

据路透获得的销售文件显示，以分销网络计中国最大零售银行--中国邮政储蓄银行股份有限公司确定六名基石投资者，合占其IPO（首次公开发售）比重超过七成。

--航空产业：波音预计中国将在未来20年购入总价值超1万亿美元的飞机

波音称，随着中国航空业者扩大机队来满足国内外旅游出行需求的强劲增长，预计这些航空企业将在未来20年购入总共6,810架飞机，价值1.025万亿美元。

--中国个股：TCL集团与三星等在深圳建设第11代面板线，总投资465亿元

中国家电大厂--TCL集团公告称，控股子公司深圳华星光电技术公司拟与三星显示株式会社和深圳重大产业发展一期基金共同在深圳建设第11代面板线项目，总投资465亿元人民币。

--中国个股：绿地控股拟向宁波杭州湾新区投资500亿元，大基建战略升级

中国大型房企--绿地控股公告称，全资子公司绿地集团已与宁波杭州湾新区管委会签约，绿地集团将在基础设施建设、产业投资、地产开发等领域与杭州湾新区管委会开展全面合作，在2020年底前完成总投资500亿元人民币以上。

--香港个股：山水水泥拟透过配售最多9.5亿股新股，以恢复公众持股量