中国债市动态：现券收益率小幅下行，28天逆回购利率调降安抚市场情绪

路透上海9月13日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率小幅下行，国债期货转涨。交易员称，央行公开市场继续净投放，并调降28天逆回购利率，操作情况明朗之后，市场对去杠杆的担忧情绪有所缓和；宏观数据小幅好于预期也冲击不大。

上海一银行交易员称，从量上看，28天逆回购不是替代7天、14天而是属于增量，体现维护跨十一流动性的目的，其次利率下调也是超预期的，虽然短期资金价格上升但长端在下降，也起到安抚的作用。

他并称，对走高的8月消费、工业等数据，市场已有一定预期，且数据脱离预测值的幅度不大，代表性也不强。在利空出尽效应下，债市买盘反而增多，收益率也下降1-2个bp左右。

中国央行公开市场周二仍维持较高强度资金投放，单日净投放达1,000亿元人民币，同时在时隔七个月后重启28天期逆回购并意外下调利率；中秋小长假将近，随后国庆长假又相距不远，两节叠加影响下流动性渐显吃紧，央行加量投放并辅以跨节的28天逆回购施以援手。

中国国家统计局周二公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.3%，高于路透调查预估中值6.1%，前8月固定资产投资同比增长8.1%，高于路透预估的8%。8月社会消费品零售总额CNRSL=ECI同比增长10.6%，高于路透调查预估中值10.3%。8月工业增速为五个月以来最高位，投资持平于上月的16年半低点。

上海另一银行交易员认为，美联储加息预期起伏不定，国内方面，经济数据改善的势头能否持续待观察，货币政策不会有太大转向。短期境内外政策风向和经济走势都说不上明朗化，债市将仍以谨慎震荡为主，“现在是处在牛皮市，(收益率)上不上下不下。”

剩余期限近10年的国债160017券最新报价为 为2.77%/2.7650%，上日尾盘为2.7950%/2.77%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1725%/3.17%，上日尾盘为3.19%/3.1875%。