港报财经评论：争秋夺暑呈博弈，9月筑底利收集--信报9月13日

争秋夺暑呈博弈，9月筑底利收集/ 陆文

中秋节在即，全球股债市却呈现争秋夺暑的激烈博弈，特别是央行正消除市场量化宽松的过分乐观预期，美国联储局官员鹰派言论会否接力升级，为月底前议息结果增添变数；加上欧日央行对量宽有心无力，而北韩连番核试引发区内地缘政局风险升温，美国总统大选结局难料，再配合上周中国保监会指导北水南调诱发的严重超买，均造就恒指单日跌逾800点，属全球跌幅最大市场。

上述不太意外的变化难视为黑天鹅诞生，但足以为过去两个多月的炽热升浪带来降温效果。统计上，9月多数不是升市月份，近期连串利好变动令大量淡仓回补，可为未来一年中港股市营造另一个较明显升浪作筑底之举呢！

对重视技术走势分析的投资者，今次大市在连番超买下趁势调整并不太意外，特别是上周五恒指在大成交逾1000亿元下突破24000点水平，挑战笔者预期24400点阻力位，尾市明显回吐，令部分跟风者高位受缚。

昨天大成交下回补一周前高开形成的裂口，以今次自7月初构成的升浪，期内恒指两度在20天平均线附近有支持，昨天亦在位处20天线的23200点附近转稳，可作为短线止蚀位，暂可视为健康技术性调整。

今次恒指从低位回升近6000点才回吐1000点， 正处反弹黄金比率0.5至0.618的中部，属中线偏稳讯号，有利在22800/23200点支持位附近作收集，亦正好符合笔者视9月份为不错的收集月份，有利迎接第四季开始的新升浪。

不过，上周恒指多番受制24000点水平，一度受北水南下预期呈突破，但入市热钱以炒作为主，甚至诱发部分迟来资金有高位被缚之嫌，形成后市反弹至高位的阻力不轻。因此，9月绝对有利调整收集、不宜高升追货，对利用这段收集期入货者，维持以近月强势股为追捧对象，寻找值博率至为重要。

港股在下半年受惠资金流表现佳，未来可能出现的变化应是分析重点之一。犹记有好友早前指出，全球近数年央行连番量化宽松，营造了大量缺乏出路的闲资，面对负利率时代，海量资金被迫流入负息的债市炒作，而在严格监控及被要求大举提升个人财富投资透明度下，银行为免犯例被罚而对流入资金不太友善的作风，正导致更多人士把资金放回夹万或保险箱内，或许寻找夹万制造股属投资的戏言，却反映目前全球投资市场是资金被迫入市，使资金流向主导大升大跌机会高。

早前笔者预期英国脱欧将引发大量资金从英国与欧盟市场流出，亦构成欧洲央行印钞加大买债量宽；同样，日本传出不惜大洒金钱及负利率刺激经济，而美国在经济复苏一般下加息无望。不过，上述假设近期出现变化，首先上周欧盟无加大买债规模，而日本未见洒钱，日圆贬值刺激措施亦不获美国配合认同，甚至上周在中国举行的G20高峰会议，提出主张未来以财政措施为主、货币政策为副作配合，某程度局限了央行以滙率恶性竞争及减少量宽力度刺激经济的依赖。

至于上周有鸽派美国联储局官员转軚认同加息言论，笔者不感意外，上周亦曾指出市场过分主导息口预期下，联储局或会有鹰派言论作回应，无疑主席耶伦的权威性正面对其他成员的挑战，9月加息反有利消除第四季息口炒作。

以目前全球经济呈低增长下，年内加息幅度有限，不足以导致资金成本大幅上升，加上港股正受惠上周中保监的险企资金南下投资措施，带来水长流，资金流显示外围流入有所放缓，但内地资金对港股稳定性有一定助力，甚至较外围投资有胜算下受惠。

值得一提的是，美国总统大选11月举行前变数大，随着希拉莉近期健康欠佳与批评对手支持者言论呈反效果，令其与竞选对手特朗普支持度差距正收窄，刚好为淡友提供引爆短期调整藉口。

不过，特朗普上台疑虑在未来两个月会令资金从美国股债市场流走，对有内地支持的港股未尝不是好事，港股或成为未来全球资金避难所之一。可是，以资金流对短线影响较大的急进退速特色，短期大市在周内的长假期影响下，持续调整居多！

被视为今年最大型新股、集资最多达600亿元的中国邮政储蓄银行，周内将进行路演及月底前挂牌上市，本栏早前预视会有影子效应，一众内银股有望造好，平均市账率由0.65倍水平回升。

过去一个多月内银股整体表现有一、两成升幅，随着招股活动进入最后阶段，上周中保监公布放宽北水南下的险企透过「沪港通」投资港股，多少为今次招股帮上一把，加上市场传出已有多个基石投资者认购下，招股全数获认购问题不大，但维持一个较稳定的市况机会亦高，虽然一众内银股受累正加快处置坏账引发回吐，但短期下跌空间有限，利逢低吸纳，以建行（00939）及工行（01398）较可取，而内险股可利用「沪港通」提升其投资稳定回报，年金产品保证利率上限下调建议亦有助减低负债成本，对平保（02318）与太保（02601）有逢低吸纳价值。

加息疑虑引发对息口敏感的地产股受压，部分高息相关工具与板块亦持续有沽压，但在息口升幅有限及港息缺乏上调空间下，日后调整反有利作收集对象；相反，内房股在内地拟降杠杆抑制楼市泡沫下，短期调整持续可期。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘