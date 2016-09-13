更新版 1-中国财政：8月财政支出大幅反弹收入增速降至1.7%，未来几月增收压力大

(新增更多评论和数据细节) 路透北京9月13日 - 中国财政部周二公布数据显示，受营改增政策性减收效应显现以及 同比高基数等影响，8月财政收入增速下滑至1.7%，支出则从上月的低点大幅回升至10.3%， 未来几月财政收入形势仍不容乐观，收支矛盾仍然存在。 财政部网站刊登的新闻稿称，8月份全国一般公共预算收入9,894亿元人民币，同比增长 1.7%；全国一般公共预算支出14,187亿元，同比增长10.3%。 “今年后几个月，受经济下行压力持续、政策性减收效应进一步显现等影响，财政收入 形势不容乐观。”财政部表示，8月财政收入增速放缓主要是受营改增政策性减收效应进一 步显现、去年同月相关收入基数较高等影响。 数据显示，中央一般公共预算收入4,797亿元，同比增长2.5%；地方一般公共预算本级 收入5,097亿元，同比增长1%；全国一般公共预算收入中的税收收入7,680亿元，同比增长1. 9%。 财政收支图表：tmsnrt.rs/2cgSAZh 分税种来看，国内增值税同比增长49.5%，其中，改征增值税同比增长3.8倍；同时，营 业税53亿元（为清理补缴的尾款），同比下降95.7%。 财政部称，全面推开营改增试点后，原营业税纳税人改缴增值税，收入在增值税科目中 反映，体现为增值税增收、营业税减收。考虑收入在项目间转移因素，将改征增值税与营业 税合并计算，本月这两项收入合计同比下降17.6%，其中，新纳入试点的建筑业、房地产业 、金融业等降幅都超过20%（连续3个月大幅下降），主要是政策性减收进一步体现以及前期 清缴营业税减少了部分后期收入来源等影响。 进口货物增值税、消费税同比增长19.3%；关税同比增长25.5%，主要受当月一般贸易进 口增长（15.9%）带动。 土地和房地产相关税收中，契税同比增长9.7%；土地增值税同比增长13.7%；房产税同 比下降19.4%；耕地占用税同比增长33.5%（去年同期下降12%，基数低）；城镇土地使用税 同比下降13.9%。 前8月累计，全国一般公共预算收入110,178亿元，同比增长6%。其中，中央一般公共预 算收入同比增长4.2%，同口径增长1.5%；地方一般公共预算本级收入同比增长7.6%，同口径 增长10.1%。全国一般公共预算收入中的税收收入同比增长7.3%。 支出方面，中央一般公共预算本级支出同比增长3.2%；地方一般公共预算支出同比增长 11.7%。前8月，支出同比增长12.7%，其中，中央同比增长4.6%；地方同比增长14.2%。 财政部还公布1-8月，全国政府性基金收入25,478亿元，同比增长10.7%。分中央和地方 看，中央政府性基金收入同比增长1.7%；地方政府性基金本级收入同比增长11.8%。 以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）： 财政收入 财政支出 2016年8月 1.7 10.3 7月 3.3 0.3 6月 1.7 19.9 5月 7.3 17.6 4月 14.4 4.5 3月 7.1 20.1 1-2月 6.3 12 2015年全年 8.4 15.8 11月 11.4 25.9 10月 8.7 36.1 9月 9.4 26.9 8月 6.2 25.9 7月 12.5 24.1 6月 13.9 13.9 5月 5 2.6 4月 8.2 33.2 3月 5.8 4.4 2015年1-2月 3.2 10.5 2014年全年 8.6 8.2 （完） (发稿 宿泱韫/李子木；审校 杨淑祯)