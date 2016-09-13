港报财经评论：跌浪抑修正，看美股脸色--经济日报9月13日

跌浪抑修正，看美股脸色/ 林瑞芬

上周五港股才以逾千亿元成交攀升，无奈为美股上周五急跌所拖累。恒指昨收报23290点，跌3.4%；国指收报9654点，跌4%，大市成交额945.5亿元。

美国联储局鸽派人物转口风话加息是正路，美股顿于上周五劲挫，拖累港股昨日急泻，认真是好事多磨！

内地险资南下毕竟是渐进式，而港股炒作深港通亦有一段时间，目前确是需要密切留意美股的发展，小心判断美国加息的步伐是否有变，全看美股脸色。监势而言，美股上周五急挫确是几走样，见标普500指数走势图，久于高位横行之后，即急挫，跌穿50天綫，波动性扩大，技术指标RSI跌穿50势急转弱。道指而言，在高位牛皮近两个月，上周五急挫失守50天綫如不能在密集支持位近18000止泻，不排除呈技术回吐，进一步考验17565点。

就技术分析而言，美股目前未届绝望时，参考道指及标普500指数过去数月也有试过失守50天綫，但始终仍守在200天綫中期关键位之上，现阶段初步定性为震仓，美股过去两个月都以争持为主，未见牛气冲天令人贪婪，断估杀牛之势有限度。今年底前，主导美股大形势的两大关键，一是加息步伐，重要是留意鸽派阵形会否再出现转口风的人物，二是美国总统大选结果，端视变化。

疑虑美息将上调，对A股来讲也有震撼。上证指数昨收报3021点，跌1.9%，原因在怕美元抽升，人民币贬值压力增加，从而对中资股票的投资意慾减低。不过，外资参与A股的活跃程度始终不及港股，内地股市压力较港股为轻。只是上证始终受制于3100阻力之势明显，昨日又以裂口跌穿3050支持，头肩底形态失败，低走，或考验2950点。

对港股股民来讲，上周五好不容易守候到过千亿元交投，被美股突然急挫之累，即时破坏了进一步探高的步伐。加上，今周又临近中秋节，减缓港股通流入资金的步伐，加上，技术指标RSI已超买，预有几日处捱打状态。据中、港两地公布的2016年中秋节休市安排显示，港股本周五（16日，中秋节翌日）休市一天，而内地股市将于本周四及周五（15及16日）休市。

国指冲破10000大关之后又被淡友击退，短兵相接宜稳守9500点。恒指而言，仍然以23000点为支持关键，守之安渡震仓，跌破之，就要考虑7月以来的升浪暂告结束，进入调整浪运行，宜减持。人民币贬值压力仍在，以对冲滙兑风险，内地险资或内地居民对非人民币的投资需求存在，中綫为有利增加港股购买力的潜力。已告破产的南韩最大型航运公司韩进海运，某程度折射环球经济的现状，经济未言转强，美国年内的加息压力还见有限度，除非美国加息步伐真的加快加大，不然，笔者暂偏向港股只是暂时的修正升浪。

加上，中国邮政储蓄银行及招商证券招股在即，已入来的中资即时流走的可能性低，预计抛售恐慌情绪的持续性不会太长。趁大市调整，试探一下市底虚实，如有实底，恒指守稳23000点、国指守稳9500点，本轮的回吐视为震仓，之后，还可等候中资涌涨之手续伸。

检阅蓝筹股，上周开始，好淡挟中移动（00941）交手，观乎中移动昨日跌势，收报94.5元，跌幅3.6%，为淡友所力压，技术上，短綫不宜失守50天綫支持（现近95元），不然，视为淡友加强攻势之讯号。至于长升长有的腾讯（00700）昨亦被迫抖抖，收报207元，跌幅3.2%，短綫好友宜在200元大关筑好防綫。滙丰（00005）收报58.25元，跌幅幅2.6%，相对中移动及腾讯为少，滙丰已启动回购计划，在伦交所回购，或是纾缓冲击之由。

此外，中资金融股昨日跌势全面，国寿（02628）、平保（02318）分别跌5.6%及3.5%，收报20.2元及41.55元。而建行（00939）、工行（01398）分别下挫5.4%及4.5%，收报5.77元及4.83元。股价被好友一轮急攻之后，藉口套利回吐，短綫技术参考位近20天綫，如失守，短炒者宜减磅离场，再等机会在50天綫入场。

受美息走向放鹰论，地产股新地（00016）、恒地（00012）等跌幅与恒指相若。

蓝筹收息股亦受压，中电（00002）及电能（00006）分别跌2.1%及1.6%，收报79.3元及75.5元。而领展（00823）跌幅2.4%，收报56元。后向视乎市场疑虑长息走向而定，看环球经济复苏尚存在不稳定变数，美息上调空间有限度，收息股的短期受压料只是一时，若大市续乱，领展股价推低至近100天綫（52.3元），是趁低吸纳的好时机。（完）

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