港报社评：加息阴霾挫股债市，泡沫隐患难解--经济日报9月13日

储局在议息会议前大展＂鹰姿＂，令加息忧虑急飈，不但重创美股，更恐触发环球金融市场较深度调整。惟美国加息有慢没快、各国量宽有多没少格局难改，环球资产泡沫炸弹难拆。

美国储局将在下周二至周三议息，有鸽派委员上周五突投奔鹰派阵营，表明支持尽早加息，有关言论重创美股，更酿环球股市昨爆小股灾，如港股恒指便急泻逾八百点。

其实对储局而言，9月加息仍是首选。因上月非农新增职位数据虽略逊预期，却非严重走样；更关键是今年仅余的三次议息会议中，11月碰上总统大选、12月又要考量与新总统磨合，相比之下，9月是较稳妥的加息时机，本月加息可能性不容小觑。

若储局拍板加息，一直看轻加息机会的金融市场，势被杀个措手不及，除美国资产市场首当其冲，环球市场亦恐酿较深度调整。美国资产泡沫警号近月已频频响起，如美股大跌前，标指市盈率已逾二十倍，有分析指泡沫程度已逼近2000年科网泡沫爆破前水平；至于美债泡沫更显着，10年期美国国债孳息虽由7月初低见1.35厘，昨升至近1.7厘，惟相比去年12月加息后的约2.2厘，加息后债息竟不升反跌。若储局加息势敲醒资金市美梦，被猛烈吹胀的美股、美债泡沫，势受大力挤压。

至于环球市场方面，6月底英国脱欧闹出黑天鹅，虽一度令环球风险胃纳大减，惟短时间内又故态复萌。天量热钱不断追逐有限金融资产，出现更多由低回报变负回报的怪现象，有调查指现时全球的负利率资产，竟高达13万亿美元。一旦储局再迈步加息，推升资金成本，如负利率资产等由超低息催谷的泡沫，恐急速泄气。

惟储局加息纵令资产市场出现较深调整，应非泡沫爆破，此因造成资产泡沫的大环境，仍未有变。一是美国今年加息顶多一次，再次出手要留待明年，在弱复苏下，未来加息步伐仍有慢没快。二是各国对振经济仍束手无策，尤其欧、日政府财政捉襟见肘，就算不再加码量宽，现有印钞计划仍欲罢不能，全球热钱只会愈见泛滥，待加息冲击被消化，将又重返资产市场乱窜，利率水平鹤立鸡群的美国，更续成热钱围猎的目标。

此正预示，储局若本月加息，纵掀环球金融市场剧震，但资产泡沫势再卷土重来，甚至吹得更胀、更加凶险、更难拆解。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘